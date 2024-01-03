Бастрыкин взял на контроль ограбление пассажира таксистом-мигрантом в Новосибирске

Глава СУ СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело об ограблении, которое произошло 30 декабря в Новосибирске. Инцидент произошёл на улице Гаранина, куда таксист доставил пассажира по указанному в приложении заказов адресу. Вместо того, чтобы попрощаться, водитель напал на мужчину, ударил его, забрал деньги и телефон, после чего скрылся с места происшествия. О совершенном преступлении сообщили в СМИ. По результатам проведенной полицией проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

— СК по Новосибирской области инициировало перед прокурором вопрос передачи уголовного дела из органов внутренних дел в свое производство. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СК по Новосибирской области Евгению Долгалеву представить доклад о результатах рассмотрения прокурором обращения о передаче в региональное следственное управление указанного уголовного дела для дальнейшего расследования, — сообщили в региональном СК.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее редакция сообщала о том, что Александр Бастрыкин взял на контроль о мигранте-таксисте, который домогался девушки в Новосибирске.