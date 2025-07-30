В Новосибирской области продолжается масштабное благоустройство муниципалитетов

Губернатор Андрей Травников совместно с председателем Законодательного Собрания области Андреем Шимкивом оценили результаты работ по благоустройству центрального парка культуры и отдыха в Барабинске, выполненных в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
На протяжении 2022-2025 годов было реализовано три этапа обновления парка. В 2025 году завершился третий этап, в ходе которого были построены спортивная площадка и летний кинотеатр.
Главе региона также представили информацию о ходе работ по реконструкции центральной площади Барабинска. Этот проект одержал победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды.
В соответствии с дизайн-проектом, на площади будут установлены малые архитектурные формы, высажены зеленые насаждения, созданы клумбы, пешеходные дорожки из бетонной плитки, проезды с асфальтобетонным покрытием, пандусы, тротуары и зоны отдыха, адаптированные для людей с ограниченными возможностями.
На текущий момент выполнены работы по демонтажу бордюрного камня, асфальтового покрытия и опор освещения, а также проложен электрический кабель в траншеях и установлены новые бордюрные камни.
Андрей Травников подчеркнул, что участие жителей города в процессе благоустройства города имеет большое значение.
Председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив отметил, что учет пожеланий избирателей играет важную роль в развитии районов и территорий, а также важна вовлеченность самих граждан в этот процесс.
Депутат Законодательного Собрания региона Дмитрий Франчук подчеркнул важность сотрудничества Правительства, депутатского корпуса и жителей для успешной реализации проектов благоустройства на местах.
В 2025 году на реализацию мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» муниципальным образованиям Новосибирской области выделена субсидия в размере 789,9 млн рублей.
В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» запланировано проведение работ по благоустройству 113 общественных пространств и 21 дворовой территории.
На реализацию проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, 3 объекта, предусмотрена субсидия в размере 552,1 млн рублей.
Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО
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