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«Это для киноманов»: в Новосибирске оценили повторные показы фильмов на больших экранах

  • 30/07/2025, 17:00
Автор: Мария Гарифуллина
В Новосибирске оценили повторные показы фильмов на больших экранах
В июле публика ходила в кинотеатры, чтобы еще раз посмотреть «Питер FM»

Российские кинопрокатчики летом 2025 года активизировали практику повторных прокатов старых фильмов. В июле на больших экранах показывали «Питер FM» 2006 года, на август анонсирован прокат фильма «Терминатор 2: Судный день» 1991 года.

Представители кинотеатров говорят, что на показах фильмов, которые «каждый видел несколько раз», не бывает заполненных залов. Но пустых залов и отмены сеансов тоже не бывает. Infopro54 попросил кинокритика, член Союза кинематографистов РФ Алексей Кожемякин ответить на вопрос, кому нужны и выгодны повторные прокаты.

— В принципе, формат киноклубных показов старых фильмов успешно интегрирован в современный кинопрокат и наиболее успешным он оказался именно в летнее время в больших городах. Определенная часть публики, именно летом охотно идет в кинотеатры. И вот эта избранная публика дает наполняемость кинозалов, что для кинотеатров, безусловно, хорошая история. Они зарабатывают. Повторные показы кинохитов практиковали и до 2022 года, до того как российский рынок кинопроката был вынужден сильно изменится. Например, «Терминатор 2: Судный день» за последние десять лет в кинотеатрах уже как минимум один раз показывали. Повторные показы всегда требуют подготовительной работы: новый звук или новая режиссерская редакция, возможно, сопровождение какими-то выступлениями или дискуссией. И это все благодарно воспринимают фанаты фильмов, и поэтому идут в кинотеатры, чтобы на большом экране среди единомышленников еще раз посмотреть фильм, который видели неоднократно. Это для киноманов, — говорит Алексей Кожемякин.

В открытых источниках в настоящее время нет данных о сборах того же «Питер FM» в повторном прокате. На сайте ЕАИС сведений о показах фильмов в кинозалах публикуются данные о продажах билетов на новые фильмы.

Ранее редакция рассказывала, как в Новосибирске прошли гастроли театра из Набережных Челнов.

Фото Infopro54, автор Мария Гарифуллина

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Рубрики : Общество Культура

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : культура кинотеатры кино


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