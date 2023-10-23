В Новосибирской области произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировано 22 октября на территории Искитимского района. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил начальник Главного Управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

— Жалоб от жителей не поступало, разрушений нет, — отметил он.

По данным Алтае-Саянский филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр зафиксированного в 10:55 (мск) подземного толчка находился примерно в 3-4 км юго-юго-западнее села Девкино в Искитимском районе.

Интенсивность сотрясений в эпицентре — 4 балла по шкале MSK-64.Ранее в этом районе уже фиксировались землетрясения аналогичной силы.

По мнению ученых, на сейсмоактивность в данном районе влияют горные работы.

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