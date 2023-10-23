Новосибирские ученые создали модуль для диагностики опухолей мозга

Научные сотрудники «Лаборатории аналитики потоковых данных и машинного обучения» Механико-математического факультета НГУ разработали программный модуль для диагностики опухолей головного мозга на МРТ-изображениях и при хирургических операциях. Об этом сообщает пресс-служба «Приоритет 2030».
— Модели позволяют с высокой точностью распознать 4 типа опухолей: менингиому, невриному, глиобластому и астроцитому, а также определить их компоненты и размеры, — говорится в сообщении.
Разработанный модуль был встроен в открытое программное обеспечение с алгоритмом, созданным самими учеными.
— Он отсылает на сервер МРТ-снимки и получает в качестве ответа результат классификации опухоли, — отметили в сообщении.
Точность диагноза составляет до 92 %. Однако пока, как отмечают специалисты, еще рано внедрять такую практику в клиническую практику. Модуль не прошел все испытания.
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Фото: ru.freepik.com — dcstudio
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