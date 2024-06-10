В Новосибирской области пройдет проектно-образовательное мероприятие «Остров»

В Новосибирской области с 17 по 21 июня пройдет проектно-образовательное мероприятие «Остров» – соответствующее распоряжение подписал губернатор Андрей Травников.

По словам заместителя губернатора Ирины Мануйловой, ожидаемое число участников из других субъектов – более 500 человек, с учетом представителей Новосибирской области – до тысячи человек. Мероприятие будет проходить на площадках НГТУ, аграрного и педагогического университетов, центра культуры и отдыха «Победа», «Точка кипения» Академпарка.

«Остров» состоится при поддержке правительства Новосибирской области с целью проработки управленческих и технологических решений, направленных на вовлечение регионов-участников в реализацию Стратегии научно-технологического развития России. В пресс-службе регионального правительства уточнили, что в мероприятии примут участие ведущие российские эксперты и ученые, разработчики, представители корпораций, институтов развития, малых инновационных компаний высокотехнологичных отраслей, специалисты инфраструктуры поддержки и развития инноваций, кураторы отрасли БАС в регионах.