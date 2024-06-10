Стали известны повреждения Nissan X-Trail после возгорания в Новосибирске

В Новосибирске на Коммунальном мосту загорелся автомобиль Nissan X-trail.

В региональном управлении МЧС сообщили, что в результате возгорания были повреждены моторный отсек и салон машины.

Сообщение о пожаре поступило в 12:01. На место происшествия оперативно прибыли пожарные, которые ликвидировали возгорание за 18 минут. В тушении участвовали восемь человек и две единицы спецтехники.

Водитель автомобиля не пострадал.

Ранее редакция сообщала о том, что лексус устроил массовое ДТП с погибшими на трассе под Новосибирском.