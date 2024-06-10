Стали известны повреждения Nissan X-Trail после возгорания в Новосибирске

В Новосибирске на Коммунальном мосту загорелся автомобиль Nissan X-trail.
В региональном управлении МЧС сообщили, что в результате возгорания были повреждены моторный отсек и салон машины.
Сообщение о пожаре поступило в 12:01. На место происшествия оперативно прибыли пожарные, которые ликвидировали возгорание за 18 минут. В тушении участвовали восемь человек и две единицы спецтехники.
Водитель автомобиля не пострадал.
Ранее редакция сообщала о том, что лексус устроил массовое ДТП с погибшими на трассе под Новосибирском.
Источник фото: АСТ-54.
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