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Стали известны повреждения Nissan X-Trail после возгорания в Новосибирске

  • 10/06/2024, 15:13
Автор: Артем Рязанов
Стали известны повреждения Nissan X-Trail после возгорания в Новосибирске
Водитель автомобиля не пострадал.

В Новосибирске на Коммунальном мосту загорелся автомобиль Nissan X-trail.

В региональном управлении МЧС сообщили, что в результате возгорания были повреждены моторный отсек и салон машины.

Сообщение о пожаре поступило в 12:01. На место происшествия оперативно прибыли пожарные, которые ликвидировали возгорание за 18 минут. В тушении участвовали восемь человек и две единицы спецтехники.

Водитель автомобиля не пострадал.

Ранее редакция сообщала о том, что лексус устроил массовое ДТП с погибшими на трассе под Новосибирском.

Источник фото: АСТ-54.

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : Коммунальный мост Загорелся автомобиль


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