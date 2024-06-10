В МФО усилится переток отказного трафика из банков

Уже знали, к чему готовиться

С третьего квартала 2024 года вновь ужесточаются макропруденциальные лимиты (МПЛ) по кредитам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Ужесточение МПЛ прежде всего коснется кредитов с лимитом кредитования. По решению ЦБ банки и МФО не смогут выдавать такие кредиты (займы) или повышать по ним лимиты, если ПДН заемщика будет превышать 80%.

Как отметили опрошенные Infopro54 участники рынка микрофинансирования, рынок большей частью готов к очередному ужесточению правил игры. Олеся Киселева, управляющий директор МФК «Лайм-Займ», напомнила, что о планах по ужесточению регуляторных мер было известно еще в начале 2024 года, поэтому большинство компаний начали подготовку к изменениям заранее.

— Нынешние изменения — далеко не первые за последнее время, поэтому кредиторам удалось адаптироваться, разработав собственные механизмы для исполнения новых требований ЦБ. Сейчас в компаниях меньше неопределенности, как, например, было еще год назад, мы лучше понимаем, как нужно действовать в новой реальности и какие инструменты применять, — соглашается генеральный директор МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов «ВебЗайм») Константин Шарапов.

Директор по развитию бизнеса МФК «МигКредит» (входит в группу Denum) Никита Коточигов добавляет, что практика предоставления кредитных лимитов пока не имеет большого распространения на рынке МФО.

— Объемы такого кредитования небольшие, и если МФО развивали такие операции, то в первую очередь с целью обойти ограничения по МПЛ, — поясняет он.

По мнению генерального директора финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрея Пономарева, новое ужесточение МПЛ повлияет прежде всего на банковский сектор, где выдача кредитов с лимитом является повсеместной практикой.

— МФО, скорее, присматривались к этому продукту на перспективу. Например, выдавать виртуальные карты с кредитным лимитом на полгода по ставкам существенно ниже, чем у традиционных PDL-займов. Конечно, в связи с ограничением аудитории подобные продукты становятся менее привлекательными, но думаю, рынок адаптируется и к этой регуляторной мере.

Заемщиков могут вынудить пойти к «черным кредиторам»

Алексей Имховик, генеральный директор МФК «Саммит» («ДоброЗайм»), уверен, что ужесточение значительно сократит доступность займов для наиболее закредитованных заемщиков.

— Это изменение достаточно сильно скажется на клиентах как МФО, так и банков. Теперь клиенту с ПДН более 80% будет практически невозможно получить заемные денежные средства, а займы с лимитом кредитования (аналоги кредитных карт) станут полностью недоступны. По предварительной оценке, снижение выдач в МФО может составить 10% и более, — прогнозирует он.

Никита Коточигов полагает, что от ужесточения МПЛ в третьем квартале лишится возможности кредитования в МФО 6% заемщиков, которые уже являются клиентами МФО. Еще около 3% отсекутся от микрофинансового рынка уже на входе и будут просто выведены за скобки.

— К сожалению, эти люди потенциально могут стать жертвами «черных кредиторов», действующих вне рамок легального рынка микрокредитования, — констатирует собеседник Infopro54.

Олеся Киселева также отмечает, что людям с ПДН более 80% сложнее получить заемные средства в банках и МФО. Причем как потребкредиты и микрозаймы без лимита кредитования, доля которых в объеме выдач банков и МФО в третьем квартале зафиксирована на уровне 5% и 10% соответственно, так и заемные средства с лимитом, которые теперь этой категории заемщиков будут в принципе недоступны. Других категорий заемщиков ограничения коснутся в меньшей степени.

— С одной стороны, ужесточение МПЛ приведет к тому, что наиболее закредитованные россияне не смогут получить заемные средства у кредиторов. С другой стороны, усилится тенденция по оттоку банковского отказного трафика в МФО, специализирующихся на Installment-займах, которую мы наблюдаем уже не первый квартал (об этом же свидетельствует и статистика Банка России).

Соответственно, этот переток из банков в МФО будет компенсировать снижение объема выдач основной аудитории МФО. Для нас, как участников микрофинансового рынка, есть и положительный эффект (больше клиентов «банковского» качества), и отрицательный (очень часто заемщики с высоким ПДН — это люди, которые не могут официально подтвердить свой доход, из-за чего и попадают в данную «рисковую» категорию, хотя часто являются ответственными и платежеспособными клиентами).

Андрей Пономарев напоминает, что кредитные линии — это продукт, рассчитанный на субпремиальную аудиторию, то есть на людей, зарекомендовавших себя с хорошей стороны. По его словам, у таких клиентов всегда останется возможность взять обычный PDL-заем, даже имея высокий показатель долговой нагрузки.

— На мой взгляд, одна из основных проблем заключается в том, что принятый механизм расчета МПЛ, к сожалению, далеко не всегда учитывает реальное положение людей. Многие россияне не могут предоставить официальные данные о своем доходе, и в таком случае компании вынуждены вычислять его либо исходя из среднедушевого дохода по региону проживания заемщика, либо на основе данных, которые тот сам указал в анкете, — поясняет эксперт. — Причем по закону МФО обязаны брать минимальный из этих показателей. Очевидно, что в этом есть большая доля условности, из-за чего вполне платежеспособные заемщики могут иметь высокий ПДН.

Опрошенные Infopro54 участники рынка также отметили, что ситуация с просрочкой на рынке на фоне ужесточения требований может улучшиться, так как снижаются риски и до кредиторов доходят менее закредитованные клиенты с лучшей платежной дисциплиной.

В пресс-службе СРО «МиР» редакции пояснили, что доля просроченной задолженности в портфелях МФО снижается на протяжении последних нескольких кварталов, а за год она снизилась более чем на 2 п.п.

Впрочем некоторые эксперты дают более пессимистичный прогноз. В частности, Алексей Имховик напоминает, что ПДН не всегда коррелирует с уровнем просрочки, поэтому МФО будут искать возможность увеличения выдач менее закредитованным заемщикам, но с большим уровнем кредитного риска, насколько это будут позволять резервы и нагрузка на капитал.

Константин Шарапов также ожидает, что просрочка существенно не уменьшится:

— МПЛ в меньшей степени позволяет регулировать риски, как это делает кредитный скоринг. Кредитный скоринг — инструмент, который позволяет более эффективно оценивать платежеспособность клиента. Безусловно, каждой компании хотелось бы видеть в числе своих клиентов только сознательных людей, ответственно рассчитывающих свою кредитную нагрузку: вместо максимальных 30 тысяч они берут 3 тысячи, понимая, что именно столько смогут вернуть. Кредитный скоринг позволяет нам оценить клиента самостоятельно: определить, сознательный он или нет и готов ли нести определенную финансовую ответственность.

Уход с рынка мелких игроков ускоряется

В МФК «Лайм-Займ» ожидают, что очередное ужесточение требований ЦБ к кредитованию усилит отток банковского отказного трафика в МФО, специализирующиеся на Installment-займах, а также сохранит тенденцию «перераспределения» клиентов между несколькими МФО из-за разных скоринговых политик компаний.

— Для мелких игроков рынка ужесточение макропруденциальных лимитов — это барьер для масштабирования бизнеса и роста занимаемой ими доли рынка. В этом смысле крупным игрокам будет проще перестроить бизнес-модель (в первую очередь системы скоринга и офферинга), чтобы соблюсти баланс между интересами компании и требованиями Банка России, — комментирует Олеся Киселева.

Она ожидает, что мелкие участники рынка будут «выдавливаться» или поглощаться более крупными компаниями.

Никита Коточигов также уверен, что небольшим региональным компаниям с низким оборотом будет тяжело адаптироваться к регуляторным новшествам, которые требовали гибкого подхода к продуктовой линейке. Он напоминает, что на сегодняшний день концентрация портфеля 100 крупнейших МФО выросла с 84,8% до 86,3%. В результате в прошлом году наблюдалось рекордное после 2020-го сокращение количества компаний: реестр ЦБ уменьшился на 153 МФО — до 1009 участников.

— Ужесточение норм резервирования высокомаржинальных продуктов ускорит уход с рынка небольших компаний, однако это не окажет негативного влияния на крупных игроков и общие показатели. Несмотря на сокращение количества МФО (прогноз — менее 890 компаний к концу года) совокупный портфель и выдачи продолжат рост вследствие усиления позиций крупных игроков, которые имеют достаточный запас капитала и смогут органически перераспределить трафик клиентов от ушедших компаний, — комментирует Коточигов.

Алексей Имховик напоминает, по прогнозам, к началу 2025 года рынок МФО может потерять от 15% до 20% участников и заявляет, что все к этому и идет.

Анна Панкратова, директор по продуктам Moneyman, не исключает очередного витка роста стоимости привлечения заемщиков.

— Компании будут вынуждены еще острее конкурировать за клиентов, которые на момент привлечения не только соответствуют скоринговой политике, но и обладают уровнем закредитованности, укладывающимся в новые регуляторные требования, — резюмирует она.

Дальнейшее ужесточение МПЛ — главный вызов 2024 года, предполагает пресс-служба СРО «МиР»:

— Рынок микрофинансирования можно по праву назвать самым динамичным в части законодательных изменений и к подходу к рискам.

Внедрение макропруденциальных лимитов в 2023 году стало неожиданным для многих участников рынка, в том числе банковских. Однако рынок успешно справился с новыми требованиями, о чем нам говорят результаты и данные ЦБ.

Дальнейшее ужесточение макропруденциальных лимитов, изменения в регулировании, а также планируемые к внедрению требования к информационной безопасности существенно изменят ситуацию, и это станет главным вызовом текущего года.

Безусловно, в 2024 году наиболее уверено себя будут чувствовать компании, в свое время сделали ставки на технологии. Таким образом, консолидация будет происходить именно с участием подобных компаний. Как следствие, несмотря на замедление рынка в целом доля крупнейших компаний будет увеличиваться.

Фото: freepik.com — freepik

Фото Константина Шарапова предоставлено компанией МКК «Академическая», из личного архива спикера

Фото Андрея Пономарева предоставлено финансовой онлайн-платформой Webbankir, из личного архива спикера

Фото Олеси Киселёвой предоставлено компанией МФК «Лайм‑Займ». Автор фото: Павел Рыжков

Фото Алексея Имховика предоставлено компаний МФК «Саммит» («ДоброЗайм») из архива компании

Фото Никиты Коточигова предоставлено компанией МФК «МигКредит», из личного архива спикера.

Фото Анны Панкратовой предоставлено компаний Moneyman, из личного архива спикера