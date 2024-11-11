В Новосибирской области проконтролируют трудоустройство бойцов СВО

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поставил задачу проконтролировать трудоустройство участников специальной военной операции.

Он предложил провести двухнедельную кампанию.

— Давайте промониторим тех участников СВО, кто уже вернулся домой. Есть ли у них работа, — отметил Травников на оперативном совещании.

Ранее с работодателями был заключен договор о сохранении рабочих мест за бойцами, которые ушли на спецоперацию.

По словам губернатора, в случае выявления сложностей с трудоустройством следует незамедлительно на них реагировать.

На совещании с докладом выступила Елена Бахарева, министр труда и социального развития Новосибирской области. Она сообщила, что на сайте Минсоцразвития ежемесячно обновляется реестр вакансий для трудоустройства на квотируемые рабочие места.

— На сегодня из числа обратившихся участников СВО трудоустроены 74 человека, 12 открыли собственное дело, 24 завершили профессиональное обучение, — объяснила министр.

Ранее редакция сообщала о том, что ветераны СВО и врачи Новосибирской области подписали соглашение.