В Новосибирской области проконтролируют трудоустройство бойцов СВО

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поставил задачу проконтролировать трудоустройство участников специальной военной операции.
Он предложил провести двухнедельную кампанию.
— Давайте промониторим тех участников СВО, кто уже вернулся домой. Есть ли у них работа, — отметил Травников на оперативном совещании.
Ранее с работодателями был заключен договор о сохранении рабочих мест за бойцами, которые ушли на спецоперацию.
По словам губернатора, в случае выявления сложностей с трудоустройством следует незамедлительно на них реагировать.
На совещании с докладом выступила Елена Бахарева, министр труда и социального развития Новосибирской области. Она сообщила, что на сайте Минсоцразвития ежемесячно обновляется реестр вакансий для трудоустройства на квотируемые рабочие места.
— На сегодня из числа обратившихся участников СВО трудоустроены 74 человека, 12 открыли собственное дело, 24 завершили профессиональное обучение, — объяснила министр.
Ранее редакция сообщала о том, что ветераны СВО и врачи Новосибирской области подписали соглашение.
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