Минсельхоз РФ запросил порожние вагоны для Новосибирской области

Заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Титов направил письмо в РЖД о поставке в Новосибирскую область порожних вагонов. Об этом на оперативном заседании правительства Новосибирской области сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов. Вопрос о дефиците вагонов для организации экспортных поставок продукции предприятий АПК поднимался на Сибирском аграрном форуме, который прошел в Новосибирске на минувшей неделе.

— На 7 ноября на экспорт отгружено и вывезено железнодорожным транспортом 26975 тонн зерна. В целом сельскохозяйственных грузов — 68 тысяч тонн, — отметил Шинделов. — На элеваторах в данный момент находится 924 тысячи тонн зерна, из них 524 тысячи тонн — коммерческое зерно.

Министр также отметил, что сейчас идет оценка собранного урожая. Из 2,5 млн тонн проанализировано около 300 тысяч тонн. На зерно 3 класса приходится 49%, 4 класса —40%, 5 класса — 10%.

Напомним, эксперты предупреждали еще в октябре, что большая часть зерна урожая 2024 года в Новосибирской области, это 4-й и 5-й класс.

— Мы недавно выезжали в командировку в Узбекистан, где обсуждалась возможность появления нашей зерновой продукции в свободной экономической зоне. Узбекистан готов закупать для хлебокомбинатов пророщенное зерно с содержанием до 50%, так как понимают ситуацию с урожаем зерновых. В Казахстане, где также в этом году неблагоприятные агроусловия, готовы делать закупки с содержанием до 15% пророщенного зерна. Афганистан, Иран, Пакистан заинтересованы в приобретении наших продуктов перемола, — пояснял на октябрьском комитете по АПК Андрей Шинделов.

При этом он признавал, что цены на экспорт зерна, с учетом тарифов на перевозки по Казахстану, для сибирских аграриев невыгодны — около 8 тысяч рублей за тонну.

Ранее редакция сообщала о том, что из Сибири на Кубу в октябре отправили рекордный объём пшеницы.