Спикеры горсовета и заксобрания проголосовали на выборах губернатора в Новосибирске

Председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив проголосовал на выборах губернатора Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания.

— Считаю, надо показывать личным примером и в первый день голосовать. Уверен, что в сегодняшней ситуации – непростой ситуации! – это наш долг, наша обязанность: прийти проголосовать и поддержать нашего кандидата, — отметил Шимкив.

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев также проголосовал на выборах губернатора Новосибирской области в первый день.

— На выборы хожу всегда. Истинное волеизъявление людей дает результат. Надо пользоваться этим правом, если мы хотим жить в по-настоящему правовом государстве, чтобы от нас немалое зависело, нужно влиять на эти процессы через свой выбор, — сказал Дмитрий Асанцев.

Как стало известно редакции Infopro54, мэр Новосибирска Анатолий Локоть планирует проголосовать в воскресенье.

Напомним, что сегодня уже проголосовали три кандидата в губернаторы: Владислав Плотников, Андрей Травников и Евгений Лебедев.

Выборы губернатора в Новосибирской области пройдут с 8 по 10 сентября. За пост главы региона борются 4 кандидата от разных партий: Евгений Лебедев — ЛДПР, Андрей Травников — «Единая Россия», Роман Яковлев — КПРФ, и Владислав Плотников — «Справедливая Россия – За правду».

В первый день голосования открылось 1 804 постоянных избирательных участка, а также 9 избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (СИЗО и медицинские учреждения).

Ранее редакция сообщала о том, что Центр общественного наблюдения за выборами губернатора начал работать в Новосибирске.