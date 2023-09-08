На выборах губернатора очно проголосовали более 130 тыс новосибирцев

По состоянию на 15.00 часов 8 сентября явка на выборах губернатора Новосибирской области составляет 6,24%, проголосовали 130 288 избирателей (без учета дистанционного голосования). Об этом сообщил областной избирком.

По данным дистанционного электронного голосования, на 15.00 в Новосибирской области проголосовали 35211 избирателей, или 40% от участников ДЭГ.

— Есть и «передовики производства» — на участке № 1274, расположенном в Ишимском сельсовете Чистоозерного района отмечена 100-процентная явка, впрочем, там на электронное голосование зарегистрировался всего 1 человек. Аналогичная ситуация — на участке 1178 (Чановский район) и на ряде других, — пишет региональный сайт КПРФ. —

Почасовой график на том же портале показывает, что несмотря на то, что защитники системы электронного голосования подчеркивали, что можно сделать свой выбор в любое время, пик голосования пришелся на 8-00 и 9-00.

Всего на участие в дистанционном электронном голосовании зарегистрировалось 89 117 новосибирцев.

Напомним, за пост главы региона борются 4 кандидата от разных партий: Евгений Лебедев — ЛДПР, Андрей Травников — «Единая Россия», Роман Яковлев — КПРФ, и Владислав Плотников — «Справедливая Россия – За правду».

Сегодня в Новосибирской области в первый день голосования открылось 1 804 постоянных избирательных участка, а также 9 избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (СИЗО и медицинские учреждения). Ключевая кампания — выборы губернатора. Помимо региональных выборов в области проходят 23 избирательных кампании по дополнительным выборам депутатов представительных органов муниципальных образований в 15 районах и городе Бердске. Проголосовать можно с 8 утра 8 сентября до 8 вечера 10 сентября.

Ранее редакция сообщала о том, что территориальные избирательные комиссии Новосибирской области получили 2 млн бюллетеней.