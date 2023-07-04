В Новосибирской области простятся с двумя погибшими в зоне спецоперации

В Барабинском и Колыванском районах Новосибирской области 4 июля похоронят военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.

Жители Колыванского района проводят в последний путь 37-летнего Александра Березина. Мужчина ушёл служить по контракту в мае 2023 года. Погиб в боях на Донбассе 24 июня 2023 года, говорится в официальной группе администрации района ВКонтакте.

В Барабинском районе похоронят 31-летнего Александра Дедюхина, который был мобилизован в зону СВО осенью 2022 года. Погиб мужчина 19 июня 2023 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске начали готовить психологов для реабилитации участников СВО.