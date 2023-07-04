Новосибирцам отменили 25 штрафов за превышение скорости на Октябрьском мосту

В ГИБДД отменили 25 штрафов, которые водители получили из-за ошибок камеры на Октябрьском мосту. Об этом пишет КП-Новосибирск со ссылкой на руководителя новосибирского регионального представительства Федерации Автовладельцев России Вячеслава Ашуркова. По его словам, зимой знак ограничения скорости «40 км/ч» завесили черной пленкой. Не видя его, водители ехали со скоростью 60 километров в час и выше. При этом камера фиксировала превышение и посылала штрафы.

— Я обратился в прокуратуру и мне ответили, что по результатам проверки были вынесены представления в отношении мэрии Новосибирска, Центра автоматической фиксации административных правонарушений и так далее. Кроме того, прокуратура вынесла 25 протестов. Эти протесты были рассмотрены и удовлетворены, — Ашурков.

Напомним, по итогам 2022 года Новосибирск признан лидером среди городов-миллионников России в части фотофиксации ДТП через сервис «Оформление европротокола онлайн». В городе произошло 30% от всех дорожно-транспортных событий в мегаполисах, зафиксированных через сервис «Оформление европротокола онлайн», или 1231 дорожно-транспортное событие на 100 тыс. жителей столицы СФО.

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