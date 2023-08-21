В Новосибирской области проходят школьные ярмарки

— На территории муниципальных образований проводятся специализированные школьные ярмарки. В Кировском районе Новосибирска ярмарка прошла 18-19 августа. В Ленинском районе на площади Маркса будет проходить с 1 августа по 15 сентября. Кроме того, с 14 августа по 4 сентября школьная ярмарка будет проходить около ТРК Континент, — сообщил на оперативном совещании в правительстве министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров.

На ярмарках будет представлен широкий ассортимент школьной одежды, канцелярия, рюкзаки, учебники, рабочие тетради и т.д.

Школьные ярмарки также прошли в районах области — Сузуне, Кыштовке и Тогучине, 26 августа ярмарка пройдет в Краснообске. Кроме того. в рамках праздничных мероприятий в районах организуют школьные базары.

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