Нападающий Вячеслав Основин покидает хоккейный клуб «Сибирь»

Вячеслав Основин покидает ХК «Сибирь» по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

– Желаем удачи на новом месте, – отметили в клубе.

За прошлый сезон на счету хоккеиста 58 матчей. Он смог забросить 8 шайб и отличился 14 результативными передачами.

Воспитанник хоккейной школы «Трактора», занимался у тренера Сергея Владимировича Кавунова. В период пребывания в спортивной школе ЧТЗ был капитаном команды 1994 года рождения. В сезоне 2011/12 дебютировал за «Белых медведей», а в 2012/13 за «Челмет» в МХЛ и ВХЛ соответственно.

Ранее редакция сообщала о том, что ледовую Арену в Новосибирске открыли Андрей Травников и Владислав Третьяк.