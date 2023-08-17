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Дешевле на 60 %: рассказываем, как новосибирцам сэкономить на сборах в школу

  • 17/08/2023, 14:07
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Подготовка к школе: обратный отсчет
Канцелярию и портфели в онлайне можно найти в разы дешевле, чем в офлайн-магазинах. Редакция Infopro54 решила узнать, во сколько в 2023 году обойдется подготовка к школе.

Базовый набор

Новосибирцы в среднем тратят 12,5 тыс. руб. на сбор ребенка в школу в преддверии нового учебного года. Это на 5% больше, чем в прошлом году. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Superjob. Наиболее сложная ситуация у родителей первоклашек, которым приходится собирать ребенка в школу с нуля. По данным Росстата, в 2022 году в Новосибирской области, родители первоклассников потратили в среднем 24 975 рублей на мальчика и немного выше — 29 498 рублей на девочку.

По данным ведомства, в базовый набор первоклассника входит девять наименований одежды и обуви для мальчиков (всего в гардеробе мальчика 17 вещей) и 11 – для девочек (всего в гардеробе девочки-первоклассницы 22 вещи).

В частности, в набор для мальчиков включены две пары брюк и три рубашки, а для девочек – три блузки, два платья и две юбки. Кроме того, детям нужны спортивный костюм, футболки (их в базовом наборе две), носки — их в наборе пять пар. Кроме того, девочкам нужны колготки — Росстат учитывает три пары.

Также в набор входят семь видов школьных учебных и канцелярских принадлежностей: пять учебников, четыре тетрадки, пять карандашей и пять ручек, один набор фломастеров, один альбом, ранец.

Одежда для школы

Покупку одежды для школы опытные родители проводят как можно ближе к учебному году, чтобы подобрать самый актуальный размер. По мнению большинства родителей, это самая большая статья расходов.

В Новосибирске родителей первоклашек обязали покупать дорогостоящие жилеты конкретной фирмы

В Новосибирске родителей первоклашек обязали покупать дорогостоящие жилеты конкретной фирмы

Школьная форма более популярна в начальных классах. В средней и старшей школе ученики относятся к дресс-коду свободнее. Тем не менее, во многих школах заранее определен цвет гардероба учеников, стиль, в большинстве случаев — производитель. И несмотря на то, что родители не обязаны покупать брюки, сарафаны, юбки или жилеты конкретной марки, зачастую между ними и администрацией школы возникают конфликтные ситуации на этой почве.

Основными производителями школьной формы в Новосибирске являются: «САММ», «Синар», «Топтышка», «Колибри», «Priz» и другие.

Две пары школьных брюк в среднем обойдутся семье в этом году в 5 тысяч рублей, еще 4500 придется отдать за рубашки и примерно 2200 — за жилет. К нему необходимо купить шеврон, стоимостью 500 рублей и галстук. При этом нередко встречаются такие ситуации, что отдельно нашивку купить нельзя и родители вынуждены приобретать более дорогой жилет из-за шеврона. Таким образом, полный комплект школьной одежды для мальчика обойдется более чем в 12 тысяч рублей.

Для девочки базовый комплект будет стоить еще дороже — около 17 тысяч рублей.

Наряду с повседневной одеждой для школы, необходимо приобрести спортивную одежду. На это в среднем уходит около 4 тысяч рублей.

Тем не менее, согласно опросам, родители девочек редко покупают так называемый базовый набор, сокращая количество платьев или юбок. К тому же набор нужных товаров значительно отличается в зависимости от региона, возраста ребенка, от того, город это или село.

Новая современная школа № 54 откроет для детей свои двери 1 сентября

Новая школа № 54 откроет для детей свои двери 1 сентября

При этом, родители все чаще предпочитают заниматься подготовкой детей к школе онлайн. По данным Lamoda, в июле этого года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года спрос на школьные товары увеличился в несколько раз.

В одежде для школы лидируют такие бренды, как UNIQLO, PlayToday, Sela, Gloria Jeans, Mango Kids и Choupette.

Базовый школьный комплект для девочки (по Росстату) здесь можно купить за 7 тысяч рублей тыс. рублей. А вот для мальчиков он обойдется дороже — более 10 тысяч рублей соответственно.

В интернет-магазине Ozon представлены бренды Acoola, Hola, Baziator, FORMASCHOOL, PONOTE и другие.

Базовые комплекты для мальчиков и для девочек на платформе можно приобрести примерно также — 7 тысяч и 10 тысяч соответственно.

Канцелярия

«Детский Атлас» будут внедрять в новосибирских школах

«Детский Атлас» будут внедрять в новосибирских школах

На втором месте по тратам, после одежды, из года в год остается школьный рюкзак с полным набором необходимых для учебы канцтоваров. По данным Росстата, в августе 2023 года цены на ранцы и рюкзаки для школьников выросли на 12,6% и составляют в офлайн магазинах от 4000 до 7000 тысяч (в зависимости от модели). В интернет-магазинах школьный ранец можно приобрести от 1 тысячи рублей.

Ассортимент канцелярских товаров в магазинах практически не изменился. В продаже появилось много собственных торговых марок. Часть товаров подорожала из-за трудностей с логистикой после ухода западных брендов, которые, в большей степени заменили китайские марки. Средний чек минимального набора канцелярских товаров к школе составляет порядка 2000 рублей.

Букет цветов уходит в прошлое

Дарить цветы учителям на 1 сентября — устоявшаяся традиция. На протяжении многих лет миллионы школьников отправляются на торжественную линейку с букетами в руках. Особенно любят это период продавцы цветов, так как зачастую эта традиция больше стала походить на соревнование между родителями — кто круче себя покажет.

Стоимость букета варьируется от количества цветов и их поштучной цены. В 2022 году средняя цена букета к 1 сентября составляла 1500-2000 рублей, съедобный букет — около 3000-4000 рублей. По данным Новосибирскстата за июль 2023 года, свежесрезанные цветы стоят в среднем 207,5 руб. за 1 штуку. В прошлом году они стоили 170,4 руб. (удорожание почти на 22%). Стоит отметить, что итоговая стоимость букета будет зависеть от вида цветов, их количества, упаковки и декоративных элементов. К тому же, цены могут измениться на фоне школьного ажиотажа. И если ребенок в семье не один — траты на цветы могут стать для семьи критическими.

Некоторые родители экономят на покупке гаджетов для школьников и покупают недорогие телефоны вместо смартфонов.

Выплаты к школе

многодетные семьи в Новосибирской области

Более 6 тыс многодетных семей обратились за выплатами на покупку школьной формы

В 2021 году семьи с детьми от 6 до 17 лет получили по 10 тыс. рублей в качестве поддержки к 1 сентября. Это была разовая выплата и на последующие годы не распространялась. Многие родители надеялись на получение «путинских» выплат на детей в 2023 году, но президент ничего подобного не анонсировал. Дополнительные деньги на сборы в школу получат только многодетные семьи.

В Новосибирской области для многодетных семей предусмотрена разовая выплата при поступлении ребенка в первый класс. Она составляет составит 5 500 рублей. Кроме того, в регионе выделяется ежегодная выплата в размере 330 рублей на покупку школьных принадлежностей на каждого ребенка в семье. Еще 2100 рублей перечисляют каждый год на покупку одежды – спортивной и школьной формы. В общей сумме многодетные семьи региона получат в 2023 году около 8 000 рублей на одного ребенка.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске объявлен аукцион на реконструкцию школы на Авиастроителей.

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Рубрики : Общество Образование

Регионы: Новосибирская область

Теги : школа подготовка к школе 1 сентября


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