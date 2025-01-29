Ни один из свидетелей обвинения по делу Игоря Диденко не явился в суд

В Новосибирске состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу директора Новосибирского картонно-бумажного комбината Диденко Игоря. Ни один из 10 вызванных в суд свидетелей обвинения на него не явился. Об этом редакции Infopro54 сообщил адвокат НО «Новосибирская городская коллегия адвокатов» Евгений Деменчук. По его словам, гособвинитель отказался от допроса 13 из 21 свидетелей.

— Сложилось впечатление, что нас наконец-то стали слышать и понимать, что по уголовному делу экологического характера событие преступления должно подтверждаться не свидетельскими показаниями заинтересованных лиц и лиц, необъективно и по бытовому оценивающих исследуемые события, а заключением экологической экспертизы, которой в материалах уголовного дела нет, — отметил адвокат.

Он подчеркнул, что защита по-прежнему рассчитывает на назначение судебной экологической экспертизы.

Напомним, история вокруг АО «Новосибирский КБК» началась 2 года назад. Прокуратура заявила предприятию гражданский иск о возмещении вреда в сумме 244,5 млн рублей. Из них 243,6 млн за загрязнение почв, 827 тысяч — за ущерб лесам. На имущество Игоря Диденко постановлениями Центрального районного суда Новосибирска был наложен арест на общую сумму 264,2 млн рублей. В августе 2024 года дело поступило в суд.

Ранее редакция сообщала, что новосибирскую компанию подозревают в нанесении ущерба природе на 600 млн рублей. Речь идет о добыче грунта на землях сельхозназначения.