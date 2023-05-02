В Новосибирской области расширены меры поддержки участников СВО и их семей

В Новосибирской области широко действует система мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, довести всю возможную помощь до жителей области – основная задача Правительства региона.

— Существуют федеральные меры поддержки, которые участники специальной военной операции получают на уровне Министерства обороны РФ, и региональные – как дополнительные гарантии для жителей нашей области. Все семьи, которые имеют право на данные меры поддержки, ими воспользовались. Если у кого-то возникают вопросы или сложности, мы готовы поработать с каждым конкретным случаем, — отметила в ходе брифинга министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.

Мобилизованные из Новосибирской области получили единовременную выплату 100 тысяч рублей, члены их семей получают меры поддержки из трех составляющих: компенсация платы за жилищно-коммунальные услуги, компенсация родительской платы за детский сад и бесплатное питание в школах для учащихся 5-11 классов.

Военнослужащие, призванные на военную службу по контракту с территории Новосибирской области и находящиеся в именных подразделениях, получили также единовременную выплату и в настоящее время получают ежеквартально 60 тысяч рублей – по спискам, которые предоставляются в областное минтруда и соцразвития воинскими частями. Те, кто с 1 марта этого года принял решение добровольно пойти служить по контракту, также получают единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.

Если военнослужащий получил ранение, которое относится к списку, установленному приказом Министерства обороны, и имеет соответствующую справку, ему предоставляется единовременная выплата по решению губернатора Новосибирской области. Если ранение легкой или средней степени тяжести, то выплачивается 500 тысяч рублей, если ранение тяжелое – выплачивается 1 млн рублей.

Особое место среди мер поддержки в Новосибирской области занимает губернаторский проект – «Реабилитационный сертификат», он получил очень широкое распространение, на сегодняшний день, по словам министра, поступило уже 100 заявлений на использование сертификата, 80 человек уже проходят реабилитацию. Срок действия реабилитационного сертификата – 1 год с момента получения. По решению губернатора получить сертификат в нашем регионе могут и военнослужащие ЧВК.

Кроме того, в регионе запущен пилотный проект по сопровождению участников СВО, прибывших в отпуск. Он действует во всех районах области и затронул уже порядка 200 человек. Проект включает такие меры поддержки, как совместное с семьей посещение культурно-массовых мероприятий, предоставляется возможность военнослужащему получить стоматологическую помощь в период отпуска и другие.

Как рассказала министр, все семьи участников СВО в регионе сопровождаются министерством, по месту жительства получают всю необходимую помощь. В настоящее время по решению губернатора все дети участников СВО в регионе могут принять участие в летней оздоровительной кампании и поехать в летние оздоровительные лагеря в те сезоны, которые будут удобны для каждой семьи. В проработке находится вопрос предоставления земельных участков для ветеранов боевых действий.