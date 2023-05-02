Как правильно подготовить автомобиль к летнему сезону

Подготовка машины к самому жаркому времени года предполагает не только замену шин, но и целый ряд других немаловажных процедур. На что обратить внимание в первую очередь, сообщает издание Ura.ru.

Автоэксперты прежде всего рекомендуют заменить омыватель и щётки стеклоочистителей. Следует отметить, что летний омыватель, во-первых, дешевле зимнего, а, во-вторых, чаще всего пахнет гораздо приятнее. Однако нередко автолюбители вообще используют просто обычную воду, что тоже неплохой вариант.

Кроме того, важно до начала летнего сезона очистить воздушный и салонный фильтры. Это необходимо для улучшения качества воздуха, поступающего внутрь двигателя, чтобы ваша «ласточка» работала как часы.

Также эксперты утверждают, что после зимы очень важно проверить уровень хладагента в кондиционере автомобиля, так как, если его уровень будет низким, то эффективного охлаждения воздуха в салоне можно не ждать.

— Если хладагента недостаточно, то мотор кондиционера работает на полную мощность, что приводит к его повышенному износу, — добавляет корреспондент издания.

Не следует забывать, что в жаркую погоду тормозная система испытывает дополнительную нагрузку, так как сама по себе выделяет много тепла. В связи с чем весной необходимо проверить её исправность. Однако доливать тормозную жидкость не рекомендуется. Старый состав полностью сливается и только тогда заливается новый.

Вниманием автолюбителей не должна быть обделена и ходовая часть автомобиля.

Так, например, когда едете по ровной дороге, прислушайтесь, нет ли посторонних стуков или скрипов. Если слышно что-то необычное, то лучше посетить автосервис, чтобы специалисты вынесли свой вердикт.

И в заключение, при подготовке своего авто к летнему сезону обратите пристальное внимание на ресурс ремней, состояние патрубков, лампочек, прокладок, наличие потёков технологических жидкостей. И в обязательном порядке проведите процедуру очистки поверхности радиатора охлаждения.

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