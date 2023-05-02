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«Театр 13 трамвай» приглашает на премьеру комедии «Король – не олень!»

  • 02/05/2023, 17:29
афиша Новосибирска
Данная постановка осуществлена при финансовой поддержке министерства культуры Новосибирской области.

Сочетание традиционного театра (комедия делль арте) и свойственной молодости свободе и даже дерзость лежат в основе данного проекта. Полностью сохраняя текст Карло Гоцци, авторы стараются осовременить героев через атмосферу, интонации, визуальное решение. Подчеркнет уникальность проекта «живое» музыкальное сопровождение, элементы акробатики, пантомимы и клоунады.

О спектакле

Спустя 30 лет одиночества король все-таки избирает себе супругу. Но, волею судеб, именно в неё влюблён первый министр короля. На что готовы опьяненные любовью люди? И стоит ли она тех жертв, что приносят они на ее алтарь?

Карло Гоцци — итальянский писатель и драматург, автор сказочных пьес (фьяб), использующих фольклорные элементы сюжета и принципы комедии дель арте в выборе персонажей-масок. Гоцци считал комедию масок лучшим, что дала Венеция театральному искусству. Одна из его самых знаменитых пьес — «Король-олень» — впервые поставлена в Венеции в 1762 году.

Выбор пьесы, легшей в основу спектакля, принадлежит режиссеру С. Шелковникову. Необходимо было найти пьесу, способную вобрать в себя всю энергию молодой группы созидателей, дать тему, интересную именно молодежи. А что может быть актуальнее, чем любовь-предательство-разоблачение и счастливый конец? Режиссер находит возможность дополнительно усилить «театральность» и «площадность» пьесы за счет включения в спектакль смежных приемов: акробатика, пантомима, клоунада. А художник воплощает эти замыслы в проекте, подчеркивающем легкость и ироничную помпезность пьесы Гоцци, с одной стороны, и современность ее трактовки, с другой.

В итоге спектакль меняет свое название — «Король — не олень!». Теперь король — не маска, король теперь человек!

Свойственная молодости художественная дерзость, даже хулиганство — идеальные качества для артистов, играющих комедию масок. Именно это позволяет наполнять их работы «энергией жизни», которая так нужна зрителю сегодня.

О театре

АНО «Сибирский камерный театр» или «Театр 13 трамвай» был открыт в ноябре 2019 года. Это — проект известного новосибирского режиссера, председателя Новосибирского отделения СТД России, заслуженного деятеля искусств —  Сергея Афанасьева. Инициаторами создания театра стали выпускники актерско-режиссерского курса Новосибирского театрального института, мастером которого и был Афанасьев. Театр появился благодаря помощи попечителя и мецената – Александра Гинтера, построившего удивительно уютное место в стиле лофт. Это место стало домом НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА  с прекрасной сценой (9м х 6м)  и зрительным залом на 110 мест.

Сегодня в труппе театра 20 актеров. Художественны руководитель – доцент Новосибирского театрального института, Дарья Супрунова.

Репертуар театра насчитывает 15 постановок. Спектакли: «Глоток свежего воздуха» В. Шукшин, «Лаборатория любви», «Необыкновенные приключения ДД», «Очевидцы» Б. Гейер, «Федра» Ж. Расин, «Апокалипсис приходит в 6 вечера» Г. Господинов, «Солнечная линия» И. Вырыпаев, «Теперь ты» А. Дуус, «Дурак,и»,  «Город без любви» Л. Устинов, «Как курица лапой» Э. Файн, «Великая новогодняя тайна», «Онегин. Исповедь». Театральные проекты «Простые вопросы», «Звук вокруг».

Театр активный участник федеральной программы «Пушкинская карта».

О режиссере

Сергей Шелковников, главный режиссёр Сибирского камерного театра «13 трамвай»

Выпускник Новосибирского государственного театрального института 2019 года по специальности актёр драматического театра и кино, идейный вдохновитель создания Сибирского камерного театра. В 2022 году Сергей получил диплом режиссера (курс профессиональной переподготовки в НГТИ по специальности «Режиссёр драматического театра»).

О художнике-постановщике

Анастасия Макарова (2002 г.р.)

В 2022 году Настя с отличием закончила факультет  театральной живописи Новосибирского государственного художественного училища (Мастерская заслуженного художника РФ Владимира Фатеева)

Осенью 2020 года заняла 3е место в Национальном чемпионате творческих компетенций ArtMasters в компетенции сценография. Участник многих выставок графики.

В Театре «13 трамвай» художник спектакля «Быть зиме» — в соавторстве с Анастасией Мороз. Спектакль – участник шести фестивалей! Художник-постановщик спектаклей: «Федра», «Великая новогодняя тайна», «Апокалипсис приходит в 6 вечера», «Очевидцы», «Глоток свежего воздуха», «Необыкновенные приключения ДД».

Является художником театра.

Возраст: 16+

Фото предоставлено пресс-службой театра

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Рубрики : Стиль жизни Культура

Регионы: Новосибирск

Теги : театр 13 трамвай спектакль афиша Новосибирска


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