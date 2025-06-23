Россиян предупредили о риске появления радиоактивных продуктов из-за Ирана

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Сергей Данкверт, глава Россельхознадзора, предупредил о возможных последствиях ударов по ядерным объектам в Иране. Он отметил, что такие удары могут привести к радиационному загрязнению продуктов из нескольких стран.

— Всю эту историю никто не рассматривает с гуманитарной стороны. Я вижу здесь гораздо больше опасений с точки зрения последствий, которые могут быть при повреждении объектов с ядерной энергетикой в части безопасности продукции, выращиваемой как в Иране, так и близлежащих территориях, — сообщил глава Россельхознадзора.

Иран активно производит растительную и животноводческую продукцию. Если атомные объекты будут повреждены и возникнет загрязнение территорий, Россия будет вынуждена проверять импортные продукты на радиацию, заявил Данкверт в интервью ТАСС.

В январе 2025 года в Новосибирскую область из Ирана доставили 10 тонн листового салата. По данным на май 2025 года, с начала года в Новосибирск из Ирана, Китая и Таиланда привезли 582 тонны арбузов и 145 тонн дынь. В СМИ также появлялась информация о поставках в РФ масла из Ирана.

При этом новосибирский бизнес также начинал активно осваивать рынок Ирана. В основном речь шла о технологичном импорте. Компании из Новосибирска закупали в Иране газовое оборудование, которое раньше чаще всего поставлялось из Италии: трубы, фитинги, газовые счетчики, регуляторы газа, разные виды насосы, промышленные водные фильтры, катализаторы для глубокой нефтепереработки, нефтехимии, краски для печати на текстиле. Также бизнес интересовался сертификацией иранских фармацевтических препаратов, которые позволили бы восполнить дефицит лекарств, возникший в РФ из-за санкций.

Напомним, в ночь на 22 июня ВВС США нанесли массированный удар по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По данным иранского агентства Fars, объект в Фордо получил незначительные повреждения. В МАГАТЭ сообщили об отсутствии выбросов радиации. Россия решительным образом осудила совершённые США удалы. Особую обеспокоенность вызывает ущерб, который причинён в результате нападений на иранские ядерные объекты глобальному режиму нераспространения, основанному на Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее редакция сообщала о том, что лидерами роста цен в мае в Новосибирске стали свекла и морковь. При этом огурцы и помидоры резко подешевели.