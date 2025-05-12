В Новосибирской области растет популярность охоты за костями мамонтов

В Новосибирской области всё больше людей стремятся заработать на останках вымерших животных. Некоторые организуют поездки к местам, где вода размывает берега и обнажает следы плейстоцена. Формально никто не запрещает частным лицам искать, например, кости мамонтов. Однако палеонтологам такой вид туризма кажется небезопасным.

В Новосибирской области останки мамонтов, шерстистых носорогов, бизонов и других животных ледникового периода часто находят на обрывистых берегах Оби или водохранилища. Многие находки, среди которых есть и случайные, сделанные рыбаками или туристами, пополнили музейные коллекции. Это позволило ученым узнать больше о древней истории региона.

В настоящее время схема «нашёл — сдал в музей» работает нечасто. Большинство людей, обнаруживающих древние артефакты, стремятся получить прибыль, но в результате ценные находки оказываются на мусорных полигонах.

— Львиная доля этих находок, конечно не продается. Их ценность не деньгам измеряется. Но те, кто жадно всё собирает, этого не понимают. Какое-то время найденные фрагменты бивней, костей, зубов их забавляют, а потом это убирается подальше — в условный гараж. Там это всё лежит, пылится и со временем выбрасывается. И таких примеров, когда люди берут, просто чтобы взять, становится всё больше, — рассказал BFM-Новосибирск Сергей Васильев, палеозоолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН.

На сайтах объявлений в Новосибирске сейчас можно найти множество предложений о продаже костей древних животных. Видно, что продавцы не совсем понимают, как их оценивать: изначально они указывают цены в сотни тысяч и даже миллионы рублей. Однако затем они значительно снижают стоимость, порой до символических сумм.

Ранее редакция сообщала о том, что нижегородцы рискуют заразиться сибирской язвой от скелетов у водохранилища. В Новосибирской области вода также часто выбрасывает на берег останки, захороненные в затопленных деревнях.