ЛДПР планирует выставить кандидатов на 85% округов в Новосибирске

Партийную программу развития Новосибирской области и цели, которые ЛДПР планирует достигнуть на выборах в Заксобрание области, горсовет Новосибирска и в местных муниципальных выборах, представили глава регионального отделения ЛДПР Никита Столповский и руководитель аппарата регионального отделения ЛДПР по взаимодействию с органами госвласти Анна Терешкова.

Как отметил Никита Столповский, отделение определилось со списком кандидатов на местные выборы.

— В ближайшее время пройдет заседание высшего совета партии, где мы утвердим все персоналии и все списки кандидатов, которые будут участвовать в выборах в Законодательное Собрание и горсовет. В первую очередь кандидаты являются экспертами и специалистами в тех направлениях, где будут работать. Это ЖКХ, предпринимательство, образование, медицина и другие социальные сферы, — пояснил глава регионального отделения.

Среди наиболее известных персон, представляющих сегодня лицо ЛДПР в Новосибирске и Новосибирской области, Столповский назвал Сергея Федорчука, экс-министра образования региона, Михаила Михайлова, последовательного борца с негативными проявлениями анклава мигрантов в Ленинском районе Новосибирска, Андрея Ковалева, тренера и профсоюзного деятеля Александра Вовкудана, ветерана СВО.

Никита Столповский также добавил, что партия уделяет большое внимание местным муниципальным выборам городских и районных советов:

— Команды фактически в каждом районе области сформированы сильными личностями. Анонсировать могу город Каргат. Это Виктор Богачев, бывший глава города, ветеран боевых действий, с большим опытом работы, знающий все вопросы городского хозяйства. В настоящее время он является депутатом районного совета и достойно представит нашу партию на предстоящих выборах.

Руководитель аппарата реготделения партии Анна Терешкова подтвердила, что планирует баллотироваться в Законодательное Собрание региона.

— Я вижу, что накопленный опыт работы позволяет мне реализовывать свои возможности и где-то даже помогать коллегам, улучшать что-то в регионе. Также планирую работать над продолжением проектов, которые начаты и немного буксуют. После заседания высшего совета партии я смогу сказать, будет ли это округ или партийный список, — объяснила Терешкова.

Она также рассказала, почему вступила в ЛДПР:

— Это старейшая партия, появившаяся в современной России. В этом году ей исполнилось 35 лет. По уровню поддержки граждан ЛДПР сегодня является второй партией в стране. Значит, эта партия нужна людям. А я люблю быть там, где я нужна. Партия нужна, значит, и я нужна.

На выборах 2025 года партия планирует выставить своих кандидатов на максимально возможном количестве округов.

— Это около 80-85% округов, — привел конкретные цифры Столповский.

По его словам, для формирования собственных фракций ЛДПР, согласно законодательству, потребуется получить минимум три мандата в Законодательном Собрании и три — в Совете депутатов Новосибирска.

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