Рекламодателям

«Условия выполнения боевых задач непростые»: Андрей Панферов прокомментировал ситуацию в новосибирском отряде «Орион»

  • 12/05/2025, 16:00
Автор: Артем Рязанов
Андрей Панфёров рассказал об успехах штурмовиков-добровольцев отряда «ОРИОН»
Отряд отправился на СВО два месяца назад

24 февраля с новосибирского вокзала на боевую подготовку уехала группа добровольцев из отряда БАРС «Орион». Среди них не только гражданские лица, но и сотрудники правительства и мэрии. Все они отправляются на выполнение боевых задач.

Командир добровольческого разведывательно-штурмового отряда БАРС «ОРИОН» Андрей Панфёров рассказал об обстановке в отряде.

— Два месяца отряд воюет на боевых позициях. По прибытию, через 3 дня, прошли подготовку по воинским специальностям. И надо сказать, условия выполнения боевых задач непростые, — отметил командир.

По словам Панферова, новосибирцы в основном занимаются штурмом и удержанием позиций.

— Могу сказать точно, что уже произошло сплочение коллектива, и люди осознают, почему они здесь находятся. Главная причина — это угроза русскому миру, — подчеркнул бизнесмен.

Отдельно он поблагодарил различных предпринимателей, которые оказывают поддержку бойцам.

Также отметил, по постановлению правительства Новосибирской области каждому бойцу дополнительно выплатят по 600 тысяч рублей, помимо денежного довольствия и покупки защиты.

— На данный момент мы ждем летнюю форму. Погода сменилась. Кроме этого, у нас уже пошли награды. Так, ряд бойцов, в особенности связисты и расчеты противотанковых комплексов, уже получили награды. Для семей хочу сказать. Для нас на первом месте стоит жизнь бойца. Никто их оголтело в бой не бросает, — подчеркивает командир отряда.

В декабре прошлого года начался набор добровольцев в подразделение Вооруженных сил России — отряд БАРС «Орион».

В октябре 2022 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о создании первого добровольческого батальона «Вега». Инициатором выступил Андрей Панферов. Он провел в зоне Спецоперации с января по май прошлого года.

Ранее редакция сообщала о том, что Андрей Панферв, после назначения на должность и.о. омбудсмена по защите прав предпринимателей, разработал комплекс мер по поддержке ветеранов СВО, которые хотели бы заниматься бизнесом.

Источник фото: размещенного в группе полковой газеты БАРС «Орион»

8

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : отряд БАРС Орион Андрей Панферов


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Михаил Швецов, основатель и СЕО УК «Миротель», совладелец отеля «Миротель»

Михаил Швецов: Используя ИИ, нужно не забывать о критическом мышлении

Нейросеть может предложить варианты, которые не придут в голову человеку, но окончательный выбор должен сделать предприниматель
Все материалы
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
«Условия выполнения боевых задач непростые»: Андрей Панферов прокомментировал ситуацию в новосибирском отряде «Орион»
12/05/25 16:00
Общество
В Новосибирской области растет популярность охоты за костями мамонтов
12/05/25 15:00
История Культура Общество
ЛДПР планирует выставить кандидатов на 85% округов в Новосибирске
12/05/25 14:45
Власть
Общественники Новосибирска потребовали отменить концерты «Ленинграда»
12/05/25 14:15
Общество Право&Порядок
В Новосибирске нашли подрядчика для строительства ливневки по Кропоткина
12/05/25 14:00
Бизнес Власть Город
На станции «Площадь Ленина» в Новосибирске закроют вход в метро
12/05/25 13:30
Город Общество
«Локомотив» из Новосибирска завоевал Кубок России по волейболу
12/05/25 13:00
Спорт
Премьерный показ фильма-концерта «Жванецкий» состоится в Новосибирске
12/05/25 12:40
Стиль жизни
Новосибирский академик Асеев обжаловал отказ в снятии судимости
12/05/25 12:30
Право&Порядок
Сливочное мороженое в Новосибирской области подорожало до 850 рублей за кг
12/05/25 12:00
Бизнес Общество
ВТБ и Vietnam Airlines подписали соглашение о сотрудничестве
12/05/25 11:35
Бизнес
В Новосибирской области отменяют особый противопожарный режим
12/05/25 11:30
Четыре компании оспорили торги на строительство водопровода в Сузуне
12/05/25 11:00
Бизнес Власть
«Это рекорд»: из Новосибирска за сутки выдворено рекордное количество мигрантов
12/05/25 10:30
Общество Право&Порядок
Число укушенных клещами новосибирцев в три раза превышает прошлогоднюю статистику
12/05/25 10:00
Общество
На торги выставлен актив компании «Дискус Плюс» в Новосибирске
12/05/25 9:00
Бизнес Власть Недвижимость
Новосибирск ждет прохладная рабочая неделя с переменной облачностью
11/05/25 18:00
Общество
Зарплатный максимум: сколько может заработать заведующий аптекой в Новосибирске
11/05/25 17:00
Общество
Лимит на переводы без идентификации: что изменится с 30 мая в России
11/05/25 16:00
Общество Финансы
Новосибирские экономисты прогнозируют снижение ключевой ставки ЦБ не раньше лета
11/05/25 15:00
Бизнес Экономика
Популярное
Когда сажать огурцы: советы новосибирского агронома по подготовке почвы
11/05/25 14:36
Новосибирский агроном Шубина рассказала, что можно посадить в огороде в мае
30/04/25 12:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на май 2025
30/04/25 11:25
Больного сокола спасла художница из Новосибирска
29/04/25 15:30
В Новосибирске на дороге с Гусинобродском кладбище пробка
27/04/25 15:30
Новосибирский эпидимиолог рассказал, какие заболевания могут вызывать кашель с кровью
25/04/25 13:30
Новости компаний
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в Топ-4 кредитных карт с бесплатными переводами
12/05/25 11:02
Подвигам сибиряков на фронте и в тылу посвящены работы в конкурсе журналистов
5/05/25 17:47
Банк Уралсиб стал партнером выставки «Победителям посвящается!»
30/04/25 10:25
Банк Уралсиб стал партнером региональных конных соревнований
29/04/25 9:10
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 по объемам кредитования малого и среднего бизнеса
25/04/25 10:16
Банк Уралсиб принял участие в мероприятиях по финансовой грамотности в Кемеровской области
24/04/25 9:25

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Май 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска