«Условия выполнения боевых задач непростые»: Андрей Панферов прокомментировал ситуацию в новосибирском отряде «Орион»

24 февраля с новосибирского вокзала на боевую подготовку уехала группа добровольцев из отряда БАРС «Орион». Среди них не только гражданские лица, но и сотрудники правительства и мэрии. Все они отправляются на выполнение боевых задач.

Командир добровольческого разведывательно-штурмового отряда БАРС «ОРИОН» Андрей Панфёров рассказал об обстановке в отряде.

— Два месяца отряд воюет на боевых позициях. По прибытию, через 3 дня, прошли подготовку по воинским специальностям. И надо сказать, условия выполнения боевых задач непростые, — отметил командир.

По словам Панферова, новосибирцы в основном занимаются штурмом и удержанием позиций.

— Могу сказать точно, что уже произошло сплочение коллектива, и люди осознают, почему они здесь находятся. Главная причина — это угроза русскому миру, — подчеркнул бизнесмен.

Отдельно он поблагодарил различных предпринимателей, которые оказывают поддержку бойцам.

Также отметил, по постановлению правительства Новосибирской области каждому бойцу дополнительно выплатят по 600 тысяч рублей, помимо денежного довольствия и покупки защиты.

— На данный момент мы ждем летнюю форму. Погода сменилась. Кроме этого, у нас уже пошли награды. Так, ряд бойцов, в особенности связисты и расчеты противотанковых комплексов, уже получили награды. Для семей хочу сказать. Для нас на первом месте стоит жизнь бойца. Никто их оголтело в бой не бросает, — подчеркивает командир отряда.

В декабре прошлого года начался набор добровольцев в подразделение Вооруженных сил России — отряд БАРС «Орион».

В октябре 2022 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о создании первого добровольческого батальона «Вега». Инициатором выступил Андрей Панферов. Он провел в зоне Спецоперации с января по май прошлого года.

Ранее редакция сообщала о том, что Андрей Панферв, после назначения на должность и.о. омбудсмена по защите прав предпринимателей, разработал комплекс мер по поддержке ветеранов СВО, которые хотели бы заниматься бизнесом.