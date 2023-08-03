В Новосибирской области растет просроченная ипотека на «первичке»

С начала года объём проблемных кредитов на покупку строящегося жилья в Новосибирской области вырос на 9% и составил 221 млн рублей. В январе 2023 года просроченная ипотека на «первичке» составляла 202 млн рублей. К таким выводам пришли аналитиками коллекторского агентства «Долговой Консультант» после изучения отчётности ЦБ РФ.

В целом по России просроченная ипотека на «первичке» превысила 5 млрд рублей

— Несмотря на кажущийся минимальный накопленный объём в 5 млрд рублей, по сравнению, скажем, со вторичным рынком, где проблемная ипотека колеблется на уровне 60 млрд, ситуация осложняется тем, что «первичка» рано или поздно переходит в категорию «вторички». И проблемы по ипотеке на строящемся рынке жилья после окончания строительства ускоряют прирост проблем на «вторичке», — говорит генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксёнов.

Эксперты подчеркнули, что прирост проблемных ипотек на «стройке» по итогам января 2023-го на 3% дал старт продолжительному периоду прироста просроченной задолженности в данном сегменте. Такая динамика – следствие прекращения роста цен на недвижимость.

Напомним, к проблемной ипотечной задолженности относятся кредиты, по которым платежи прекращены 90 и более дней назад.

Ранее редакция сообщала, что просрочка по ипотеке может резко рвануть вверх.