Члены участковых комиссий будут ходить по домам и общаться с избирателями

— В этом году, по предложению центральной избирательной комиссии, мы реализуем пробный проект: мобильная избирательная комиссия. В этом проекте будет задействована половина участковых комиссий в городах и районах области, в Новосибирске — 120 комиссий, — сообщила на пресс-конференции глава избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо.

Она напомнил, что избирательным законодательством РФ участковые комиссии выполняют несколько функций: организация голосования, информирование о выборах, месте и времени голосования, а также о кандидатах. Всего в пилотном проекте участвуют более 55 тысяч организаторов выборов в 78 регионах.

— Члены участковых комиссий ранее ходили по квартирам и домам, приглашали людей на выборы. В экспериментальном виде возвращаемся к форме дополнительного информирования. Члены участковых комиссий будут ходить не с бумажными носителями, а с приложением в смартфоне, где будут отмечать квартиру, данные об избирателе, рассказывать о способах голосования, — поясняет Благо. — Посмотрим, насколько эта форма будет востребована. Важно, когда член участковой комиссии разговаривает с избирателями, важно обращение к каждому избирателю. По итогам обработаем данные и оценим реакцию избирателей.

Дать прогноз об участии новосибирцев в грядущих выборах, глава облизбиркома отказалась. В Новосибирской области по состоянию на 1 июля 2023 года зарегистрировано 2 174 422 избирателя. По-прежнему лидером по количеству избирателей остается Ленинский район города Новосибирска (больше 230 тысяч), меньше всего их живет в Северном районе — 7 тысяч человек, уточнили в избиркоме.

Напомним, выборы в Новосибирской области пройдут 8,9 и 10 сентября.

Ранее редакция сообщала о том, что среди кандидатов, зарегистрированных на выборы, стало больше женщин и молодежи.