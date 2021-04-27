«Экология-Новосибирск» обновляет контейнерный парк

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области ООО «Экология – Новосибирск» продолжает мероприятия по обновлению контейнерного парка на территории региона.

В ближайшее время новые контейнеры будут размещены в Карасукском, Купинском, Ордынском, Колыванском, Мошковском и Черепановском районах Новосибирской области, сообщает пресс-служба компании.

— Всего, за счет регионального оператора для замены емкостей, поврежденных в ходе эксплуатации, а также для оснащения вновь построенный площадок накопления в регионе, приобретено 389 контейнеров, — уточнила Ольга Правосудова, начальник отдела внешних коммуникаций ООО «Экология-Новосибирск».

Кроме того, по обращениям администраций районов Новосибирска ООО «Экология – Новосибирск» обеспечивает установку и транспортирование отходов при проведении различных районных и городских мероприятий. Например, 24 апреля на территории Ленинского района проводилась городская сельскохозяйственная ярмарка, а также 72-я легкоатлетическая эстафета, посвященная памяти воинов-сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Для сохранения надлежащего санитарного состояния территорий было установлено 10 пластиковых контейнеров объемом 1,1 куб.м.