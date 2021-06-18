В Новосибирской области растет заболеваемость COVID-19

По данным оперативного штаба, на утро 18 июня в регионе зарегистрировано 44 974 случая коронавируса (+120 за сутки), в том числе у 2 926 детей. 40 536 пациентов выздоровели (+71 за сутки). Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 63 года, 71 год, 73 года и женщины в возрасте 66 лет, 68 лет, 89 лет, 89 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 972 человека. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 775 пациентов, в том числе 69 детей. В отделениях реанимации находятся 137 человек. На ИВЛ — 20 пациентов.

Последний раз в регионе такой уровень заболеваемости фиксировался в марте.

— Складывающаяся эпидемиологическая обстановка неблагоприятна и ухудшается. Сегодня оперштаб опубликовал очередные данные: за сутки 120 заболевших — это явный рост, в предыдущие сутки было около 100 заболевших. Это говорит о том, что ситуация сложная. Поэтому принято решение не рекомендовать проведение массовых мероприятий в условиях распространяющейся очередной волны эпидемии, — сообщил на еженедельной пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

При этом он подчеркнул, что мэрия не запрещает посещения парков и скверов, пока усилия сосредоточены на вакцинации, соблюдении масочного режима. Однако, от проведения Дня города муниципалитет точно отказался, так же как и от приуроченных к нему праздничных мероприятий.

— Для нас, конечно, это очень грустно, так как еще месяц назад, когда эпидситуация была позитивной, мы надеялись, что сможем провести День города в привычном формате. Серьезного перевода мероприятий в онлайн-формате не планируем, так как на примере Дня Победы убедились, что такой формат не пользуется у горожан популярностью, — добавила зам-мэра, начальник департамента культуры Анна Терешкова. — Надеемся, что нам все-таки удастся провести часть торжественных мероприятий, хотя бы «Человек года в культуре», чтобы поблагодарить людей. Но все будет зависеть от ситуации.

Вчера представители правительства Новосибирской области предупредили, что пренебрежение вакцинацией может привести к новому локдауну в регионе.