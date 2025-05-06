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Новосибирский эксперт рассказала, как вывести нелегалов с серого рынка труда

  • 06/05/2025, 09:00
Автор: Юлия Данилова
Новосибирский эксперт рассказала, как вывести нелегалов с серого рынка труда
Теневая занятость в регионе станет одним из KPI для губернаторов в России

Снова закрутить гайки

Правительство РФ разработало план противодействия нелегальной занятости. В частности, в KPI для губернаторов будет записан показатель трудоустройства на «сером рынке», а также борьба с подменой трудовых отношений гражданско-правовыми. Об этом сообщил РБК.

Наталья Пинигина, управляющая бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, координатор «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ», напоминает, что пару лет назад планы по борьбе с нелегальной занятостью уже анонсировались в Новосибирской области. Кроме того, на федеральном уровне был введен соответствующий KPI для губернаторов. Однако, как отметила собеседница Infopro54, итогов этой работы она пока нигде в открытых источниках не нашла, поэтому говорить об эффективности таких новаций с точки зрения цифр достаточно сложно. Но фактически ситуация к 2025 году ненамного изменилась, так как одними административными мерами и «закручиванием гаек» это сделать достаточно сложно.

— Если говорить о нелегальной занятости как истории про отсутствие трудовых отношений, то сейчас это в основном осталось в строительной отрасли. В других отраслях тоже есть, но немного. В основном в такой ситуации речь идет о мигрантах. С другой стороны, сейчас в РФ ведется серьезная работа по легализации таких трудовых отношений, и за счет нее нелегальную занятость мы точно должны уменьшить, — рассуждает Наталья Пинигина.

Что касается санкций, связанных с выплатой зарплаты «в конвертах», то в большей степени это вынужденная мера, связанная с большой административной и налоговой нагрузкой. За счет таких схем предприниматели пытаются ее снизить, хоть и понимают, что это незаконно. При этом все знают: зарплата «в конвертах» лишает сотрудников различных социальных гарантий, что не способствует росту их заинтересованности в работе.

— С этой проблемой успешно «борются» демографическая ситуация и кадровый голод на рынке труда. Работодатели принимают все возможные и невозможные меры для привлечения сотрудников, в том числе за счет расширенных социальных пакетов при трудоустройстве, включая в них ДМС, санаторно-курортные услуги, неденежную мотивацию. То есть на рынке идет серьезная борьба за сотрудников, и это гораздо эффективнее выводит людей из «серой» зоны, чем усиление административных мер, — констатирует эксперт.

Метод пряника

По словам эксперта, гораздо более эффективной сегодня была бы не угроза очередных репрессий, а помощь работодателям, которые готовы принимать на работу тех сотрудников, кто не может работать в полную силу. Например, студентов-очников, работающих ситуационно и в основном «в черную».

— Если бы у работодателя была возможность освободить зарплату этих сотрудников от страховых взносов или хотя бы частично уменьшить это бремя, то они бы охотно официально принимали на работу студентов. Если распространить эту льготу на пенсионеров, предпенсионеров, инвалидов, которые хотели бы работать для повышения качества своей жизни, для социализации, но при этом не терять положенных от государства выплат, то мы также получили бы еще большее сокращение «серой» и «черной» занятости, — уверена собеседница Infopro54.

Для принятия таких мер нужно детально проанализировать ситуацию в каждом регионе, чтобы понять, кто и почему не работает легально ― и уже после этого принимать соответствующие законодательные инициативы, обсудив их с работодателями.

Если говорить о замене трудовых отношений гражданско-правовыми договорами, то такие ситуации чаще всего сегодня возникают с самозанятыми, реже — с ИП.

— На мой взгляд, здесь также нужна совместная работа власти и бизнеса, так как такие решения принимаются работодателями для снижения налоговой нагрузки. Думаю, что нужно посмотреть на сам институт самозанятых, а также законодательно прописать для них полный комплект социальных гарантий (пенсионных, связанных с нетрудоспособностью, инвалидностью и т.д.). Сейчас самозанятые идут на уступки работодателям, возможно, не совсем до конца осознавая последствия своего решения. С другой стороны, есть работники, которые целенаправленно выбирают такие отношения, так как считают, что деньги им нужны сейчас, а не когда-то потом. Здесь нужно серьезное обсуждение с работодателями, самозанятыми и органами власти. Только административными мерами эту ситуацию очень сложно отрегулировать, — констатирует Наталья Пинигина.

Профессиональные безработные

В то же время собеседница редакции признает, что в регионе есть так называемые «профессиональные неработающие». Это люди, которые в соответствии с законодательством признают себя безработными и могут в течение шести месяцев каждый год получать пособия и не работать. По ее словам, здесь тоже требуется внести изменения в законодательство и ограничить этот период не шестью месяцами, а месяцем или даже двумя неделями, так как сейчас на рынке работника трудоустроиться не проблема ― вакансий очень много. Сегодня профессиональные неработающие просто бегают от одного работодателя к другому и по полгода стоят на бирже труда, получая выплаты.

— Я уверена, что сейчас службы занятости могут оперативно трудоустроить всех, кто к ним обращается. Понятие «подходящая работа» этому, конечно, мешает. Но, значит, нужно снизить требования к «подходящей работе», так как неквалифицированные виды работ может выполнять любой, а за тех, кто способен выполнять квалифицированную работу, на рынке идет борьба. За счет этого мы в процесс трудоустройства также вовлечем много людей, которые сейчас находятся «в тени», — уверена Пинигина.

По итогам 2023 года Новосибирская область находилась на втором месте среди регионов Сибири по нелегальной занятости. «В тени» на тот момент работали 240 тысяч человек. Это на 1,5% больше, чем в 2022 году. В ходе публичных слушаний по исполнению областного бюджета из года в год в отчетах «кочует» цифра в более чем 300 тысяч «новосибирцев-нелегалов». Речь идет о трудоспособных гражданах, которые не числятся работающими ни в каких организациях, не состоят на иждивении и в базе данных служб занятости. В то же время на них оформляется полис ОМС. В 2018 году речь шла о 350 тысячах.

В 2024 году на территории Новосибирской области был создан реестр работодателей с нелегальной занятостью. За год были выявлены 688 работодателей, которые выплачивали своим работникам заработную плату в размере ниже МРОТ. Также в зону риска попали 536 организаций и индивидуальных предпринимателей, привлекавших к труду 18 тысяч самозанятых, по которым усматриваются риски подмены трудовых отношений.

Ранее редакция сообщала о том, что налоговики вывели из тени 1,2 трлн рублей за счет внедрения контрольно-кассовой техники. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Право&Порядок Власть Бизнес ПроБизнес

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : нелегальная занятость зарплата в конвертах


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