На «Метровагонмаше» начали производить вагоны метро для Новосибирска

С помощью современного оборудования с числовым программным управлением на «Метровагонмаше» начали изготавливать детали для будущих поездов новосибирского метрополитена. Новые технологии позволяют точно и быстро изготавливать элементы любой формы из прочных материалов, с точностью до десятых миллиметра. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Напомним, минувшей осенью в Новосибирске прошли трое торгов на поставку пяти новых пятисоставных поездов метрополитена. На двух торгах победитель — АО «Метровагонмаш» — заявил о готовности поставить два состава по цене 863 млн рублей каждый. В цену входит стоимость двух головных моторных, двух промежуточных моторных и одного прицепного немоторного вагонов. Новые составы начнут поступать в Новосибирск к концу года.

В феврале 2025 года были подведены итоги и стало известно, что Дзержинскую линию Новосибирского метрополитена спроектирует ОАО «Минсметропроект». 17 февраля департамент транспорта и благоустроительного комплекса мэрии заключил с компанией контракт на 104 млн рублей (на 29 млн рублей меньше начальной цены лота). Сейчас город готовиться к объявлению нового конкурса на проектирование метро.

Ранее редакция сообщала о том, что за поезда метро для Новосибирска заплатит областной бюджет.