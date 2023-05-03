Лекарство от коронавируса теперь можно купить в аптеке

Препарат для лечения COVID-19 разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства. При этом эксперты заверили, что он будет эффективен и против недавно выявленного штамма коронавируса «Арктур», пишет ФАН со ссылкой на агентство РИА Новости.

На сегодняшний день в досье на препарат были внесены изменения, согласно которым отпуск препарата стал возможным по рецепту лечащего врача. Это означает, что применять препарат можно при амбулаторном лечении пациента.

В пресс-службе ФМБА добавили, что препарат можно будет приобрести в ряде аптек уже к концу мая текущего года.

В настоящее время ковид — это неотъемлемая часть нашей жизни, поэтому вирусологи перманентно напоминают о правилах безопасности. Специалисты отмечают, что в группе риска по-прежнему остаются люди старше 65 лет с хроническими заболеваниями. В связи с чем Роспотребнадзор рекомендует раз в полгода делать прививки.

Ранее редакция сообщала, что новый штамм ковида «Арктур» заразнее предыдущего — «кракена» и обладает отличительным симптомом.