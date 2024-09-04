В Новосибирске предупредили о серьезном росте цен на такси к концу года

Дефицит водителей такси в России с каждым месяцем нарастает и к концу года достигнет 130 тысяч. При таком раскладе стоимость проезда может вырасти «на десятки процентов». Об этом на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал директор по корпоративным отношениям и связям с органами государственной власти «Яндекс Такси» Антон Петраков.

Глава новосибирской Ассоциации работников такси Андрей Артюх подтвердил, что в Новосибирске рост цен на такси сегодня вызван острой нехваткой водителей.

— Регулярное удорожание топлива подталкивает цены на перевозки еще выше. Серьезное подорожанию на проезд в такси ждет нас уже к концу 2024 года, — прогнозирует собеседник Infopro54. — По моим прогнозам, цена может вырасти минимум на 20%.

При этом, дефицит кадров Артюх связывает не только с оттоком мигрантов и низкими заработками, но и с излишним регулированием деятельности такси. По этой причине водители переходят в другие сферы с сопоставимыми доходами, но меньшим количеством требований и расходов.

Напомним, с 1 сентября легковые такси Новосибирска должны покупать новую обязательную страховку — страховать гражданскую ответственность перевозчика (ОСГОП). Этот полис будет защищать пассажиров во время поездки. Участники рынка заявляли, что ужесточение требований может вывести значительную часть такси в тень.

Ранее редакция рассказывала о том, что из-за роста цен на такси новосибирцы пересаживаются на каршеринг.