Службы контролируют ситуацию с подтоплением участков в Первомайском районе Новосибирска

Городские службы контролируют ситуацию с подтоплением участков в Первомайском районе.

В настоящий момент вода ещё есть на 150 участках в СНТ «Строитель», 47 — в СНТ «Метростроитель», 13 — в СНТ «Рябинка», 71 — в СНТ «Черемушки», 7 — в СНТ «Радист», 28 — в СНТ «Конструктор».

На этих территориях постоянно проживают восемь новосибирцев, их ежедневно проведывают сотрудники администрации района. Эвакуация никому не требуется.

Стоит отметить, что частный сектор Первомайского района Новосибирска начал постепенно уходить под воду с 26 августа: по территории перемещаются на лодке, а на асфальт выбрасывает рыбу.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске ликвидируют последствия сильного ливня.