В Новосибирской области с 1 апреля стартует весенний призыв в армию

Создание призывной комиссии Новосибирской области и призывных комиссий муниципальных районов и городских округов утверждено в соответствии с постановлением губернатора № 51 «О призыве граждан Российской Федерации на военную службу в Новосибирской области весной 2023 года», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно постановлению, призыву на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе, говорится в сообщении правительства.

— Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, осуществляется два раза в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря на основании указов президента Российской Федерации, — добавили в пресс-службе.

Ранее редакция сообщала, что недобросовестные граждане делают бизнес на амуниции для участников СВО.

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