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Недобросовестные граждане делают бизнес на амуниции для участников СВО

  • 26/03/2023, 14:24
Автор:
антитепловизионные накидки для участников спецоперации
Они «заимствовали» технологию изготовления амуниции у общественников, отшивающих свою продукцию для бойцов бесплатно.

Действия недобросовестных граждан вынудили общественников, изготавливающих амуницию для бойцов СВО, начать реализовывать свою продукцию и за деньги. Речь идет о специальных антитепловизионных накидках марки «Победа» для военных, которые активисты регионального отделения «Союза отцов» в рамках проекта «ТылРФ» изготавливают для целевой отправки бойцам. Они отшиваются для участников спецоперации бесплатно. Однако, как рассказал корреспонденту Infopro54 председатель реготделения организации Сергей Майоров, несколько месяцев назад на «Авито» стали появляться объявления о продаже подобных накидок в розницу по цене, начиная от 3,8 тысячи рублей и до 14 тысяч. Хотя себестоимость такой накидки составляет 1,8 тысячи рублей. Иными словами, «предприниматели» заимствовали технологию изготовления антитепловизионных накидок и начали «делать бизнес» на амуниции. По словам собеседника редакции, торговля контрафактом уже вышла за пределы Новосибирской области, при этом качество такого товара неизвестно, в то время как общественники имеют заключение Института инженерных войск Министерства обороны по результатам лабораторных и полевых испытаний о подтверждении заявленных в продукции характеристик.

Вы итоге мы приняли решение выставлять часть продукции на продажу по себестоимости, чтобы люди не переплачивали «предпринимателям», рассказывает Сергей Майоров. Мы долгое время не решались на этот шаг, так как не хотели, чтобы это выглядело как коммерция. Обычно мы отшиваемся партиями, вот сегодня 100 штук накидок поставили в Ростов. Но поступает много персональных обращений: люди просят накидки для своих родственников. Например, просит чей-то муж, брат, племянник, участвующий в спецоперации, одну накидку. Мы объясняем, что не продаем, а отшиваем и отправляем партиями. Но потом все-таки приняли решение, что имеет смысл разместить товар на «Авито» для удобства тех, кто обращается за единичными покупками, потому что иначе люди покупают по завышенной цене.

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При этом, как сообщает общественник, одновременно продолжается изготовление продукции для целевой отправки российским военнослужащим. Сейчас в планах максимально увеличить количество выпускаемой и отправляемой в зону СВО продукции.

Хотим увеличить количество накидок, чтобы их хватало всем, чтобы у родственников не было необходимости их покупать за свой счет, говорит председатель реготделения «Союза отцов». Мы сейчас прорабатываем вопрос с мэрией, чтобы выделили какое-то финансирование на эти цели. Буквально сегодня уже пришло несколько обращений от новосибирцев из разных частей, ребята просят накидки. Есть необходимость в большем количестве. Если будет поддержка исполнительной власти, то возникшая ситуация «схлопнется» сама собой покупать по коммерческой стоимости никто не станет.

Напомним, что с постановлением правительства РФ в прошлом году в городском бюджете Новосибирска появилась новая расходная статья, позволяющая приобретать обмундирование и оборудование для участников спецоперации по предварительному согласованию со структурами Министерства обороны РФ.

 

Ранее редакция сообщала о готовности иркутских предприятий производить обмундирование для военнослужащих.

Фото предоставлено Сергеем Майоровым

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирк

Теги : обмундирование для участников спецоперации антитепловизионные накидки Амуниция для участников спецоперации


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