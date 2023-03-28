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Грузоперевозчики присматриваются к китайским грузовикам

  • 28/03/2023, 15:37
грузовики
Рынок грузоперевозок в России трансформируется. Вместо ушедших грузовиков «большой европейской семерки» (MAN, DAF, Iveco, Renault, Volvo, Scania и Mercedes-Benz) перевозчики стали чаще покупать машины автопроизводителей Китая.

Какие модели пользуются популярностью, где чаще всего приобретаются и сколько они стоят, попыталась разобраться редакция InfoPro54.

Автоперевозчики пока не пришли к единому мнению по поводу приобретения китайских грузовиков. Недавно на конференции «Состояние рынка автомобильных перевозок Сибири», организованной Сибирской ассоциацией автомобильных перевозчиков, учредитель ООО «Люгрос» Андрей Атланов признал, что эти машины для массового российского предпринимателя пока являются котом в мешке. Тем не менее спрос на китайские грузовые автомобили (China truck) растет с прошлого года.

Преимущества и недостатки грузовых автомобилей китайского производства

Китайские производители техники имеют большой потенциал и скоро могут полностью занять нишу, которая раньше в России принадлежала грузовикам европейских марок. Эксперты, опрошенные редакцией, выделяют плюсы и минусы такой техники.

Грузовики из Поднебесной обладают следующими достоинствами:

  • по сравнению с крупными и уже устоявшимися европейскими брендами китайские грузовики значительно дешевле;
  • во многих моделях Поднебесной используются наработки европейских коллег.

Но чтобы не разочароваться, стоит помнить и о недостатках:

  • не до конца перестроенные цепочки поставок под возросший объеме спроса
  • более быстрый износ по сравнению с европейскими аналогами;
  • дополнительные расходы на доставку и растаможивание.

Рейтинг китайских грузовиков

Согласно форумам автоперевозчиков китайские грузовики имеют свои нюансы, но в целом приспособлены к работе в российских реалиях. К плюсам на форумах относят достаточно недорогой ремонт.

грузовики

Оценка благонадежности продавца грузовой техники сокращает риски и обеспечивает безопасность покупки. Не секрет, что большинство онлайн-покупателей при выборе техники опирается также на сообщения на форумах и отзывы о технике от реальных владельцев. Из них можно получить много важной информации. Среди удобств выбора моделей грузовых автомобилей через онлайн-платформы — возможность узнать плюсы и минусы техники от реальных владельцев в одном месте. Мы ознакомились с тем, что пишут про китайские грузовики на «Авито» в разделе «Каталоги».

Среди грузовых автомобилей из Поднебесной лидером у автоперевозчиков является Shacman (Shaanxi). Данная компания работает совместно с MAN на протяжении нескольких десятилетий. Продукция отличается высоким уровнем качества и комфортабельностью. Дополнительный плюс — недорогая эксплуатация. По данным «Авито Авто», в 2022 году на долю Shacman (Shaanxi) X3000 пришлись 14,9% от общего предложения на новые грузовики в России на платформе. Средняя стоимость новой модели на «Авито» составила 8,9 млн рублей.

грузовики

На втором месте — FAW. Корпорация FAW — старейшая китайская автомобилестроительная корпорация. На базе модели FAW CA3310 выпускаются тягачи, самосвалы и спецтехника.

Техника способна выдержать максимальную нагрузку на мост 16 тонн. В комплектацию входят кондиционер, спальный отсек, подогрев сидений. Рейтинг— 4,7. Средняя новой стоимость грузовой автотехники — от 6,8 до 8 млн рублей.

грузовики

Третью позицию в рейтинге занял JAC (от малотоннажек до тяжелых самосвалов). В России модельный ряд грузовиков JAC Motors в основном представлен популярной N-серией. Самосвал рассчитан на перевозку строительного мусора, песка, древесины по дорогам с плохим качеством покрытия. Например, на сайте «Авито Авто» размещены 150 объявлений о продаже новых и б/у грузовиков JAC в Новосибирске по цене от 2,5 млн рублей.

Также в первую пятерку китайских брендов вошли Howo и Foton.

грузовики

Как обезопасить себя при онлайн-покупке грузовика?

Судя по комментариям на профильных форумах, грузовые автосалоны в РФ переходят на поиск клиентов в онлайн. В том числе поэтому сегодня в интернете можно увидеть множество объявлений о продаже грузовой техники. Самые актуальные объявления о продаже и аренде всех видов спецтехники, транспорта и оборудования удобно смотреть на онлайн-площадках. Например, на «Авито Авто» в разделе «Грузовики и спецтехника» опубликованы более 320 тысяч объявлений. В этот раздел ежемесячно заходит 1 млн пользователей. Команда регулярно анализирует процессы поиска транспорта и техники на платформе вплоть до заключения сделки, чтобы покупателям и продавцам было удобно закрывать свои потребности.

— Мы выяснили, что понимание новой техники у покупателей и продавцов различается: покупатели считали, что новая техника — только та, что «в целлофане», а для продавцов это техника с пробегом до 30 тысяч км. Поэтому мы ограничили количество продавцов, которые могут размещать объявления со статусом «Новая техника», а также ввели статус «Официальный дилер» и «Производитель», проверяем сертификаты, подтверждающие официальное дилерство, — рассказал руководитель категории «Грузовики и спецтехника» «Авито Авто» Андрей Ковалев.

грузовики

Российские компании и предприятия пытаются найти наиболее оптимальные по стоимости варианты машины. Однако вопрос безопасности при выборе техники и совершении сделки наравне с удобством всегда остается одним из самых важных. Эксперты «Авито Авто» рекомендуют обращать внимание на статус «Собственник» у продавцов (это означает, что продавец предоставил платформе документы на владение техникой) и «Компания проверена» (то есть компания, которая размещает объявление о продаже, прошла проверки платформы на юридические риски). В 2022 году специалисты платформы проверили 70% всех профессиональных продавцов в категориях «Грузовики», «Автобусы», «Тягачи», «Автокраны» и «Легкий коммерческий транспорт».   Дополнительно продвигались объявления тех, кто получил бейдж «Проверенный партнер». Аккаунты профессиональных продавцов, которые отказались пройти проверку, блокировались.

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Фото: freepik.com

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Рубрики : Бизнес Рынки

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : грузовики авто Авито


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