Новые беспилотники для мониторинга лесных пожаров получит Новосибирская область

В 2024 году Новосибирская область в рамках нацпроекта «Экология» закупила 10 беспилотников для контроля за состоянием лесов. В 2025 году парк летательных аппаратов должен пополниться еще на 3 дрона. Об этом на пресс-конференции сообщила замминистра природных ресурсов Жанна Шурова.

Кроме того, в лесах области уже 5 лет устанавливается сеть видеокамер.

— На территории Куйбышевского района у нас было 5 камер. Потом мы добавили их в других районах, где чаще всего по статистике возникают термические точки. Например, камеры установлены вблизи населенных пунктов Северного района, где больше всего возгораний. Полученная с них информация передается в диспетчерские службы районов и далее оперативным службам, — отметил исполняющий обязанности заместителя министра Алексей Бугаков.

По его словам, сейчас камеры позволяют мониторить 40% подведомственной министерству территории. На 2025 год расширение этой сети не планируется.

Министр природных ресурсов Евгений Шестернин пояснил, что размещение камер интегрируется с маршрутами облета лесов машинами малой авиации, а также беспилотников. Благодаря этому 100% лесов области сегодня охвачены мониторингом.

Ранее редакция сообщала о том, что программно-аппаратные комплексы дистанционного мониторинга с круглосуточным видеонаблюдением в 2024 году Минпромторг планировал установить в Венгеровском, Каргатском, Кыштовском, Убинском, Северном, Чулымском и Куйбышевском районах.