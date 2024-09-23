В Новосибирской области с 211 подтопленных участков ушла вода

За неделю количество участков, подтопленных в результате обильных осадков, в Новосибирске уменьшилось на 211. Об этом сообщил на оперативном совещании правительства начальник Главного управления МЧС РФ по региону Виктор Орлов.

— В четырех садовых обществах Первомайского района Новосибирска остаются подтопленными 105 дачных участков. Обстановка стабилизируется, ведется мониторинг, — сказал Виктор Орлов, начальник ГУ МЧС РФ по Новосибирской области, на оперативном совещании.

Как ранее сообщали в мэрии Новосибирска, в результате продолжительных ливневых дождей уровень грунтовых вод значительно поднялся, подтопив более 300 дачных участков. Из-за ущерба, нанесённого аграриям, в регионе была объявлена чрезвычайная ситуация.

Ранее редакция сообщала о том, что мэр рассказал, когда в Новосибирске подключат к теплу все дома и учреждения.