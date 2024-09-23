Андрею Перлову продлили срок содержания под стражей

Суд продлил срок содержания под стражей экс-гендиректору ФК «Новосибирск» Андрею Перлову.

– Дзержинский районный суд города Новосибирска вынес постановление о продлении срока содержания под стражей до 23 ноября 2024 года Андрея Перлова, – говорится в сообщении суда.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, бывший генеральный директор футбольного клуба «Новосибирск» Андрей Перлов был задержан и арестован в конце марта. Ему было предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств, которые были выделены на развитие физкультуры и спорта в Новосибирской области.

Как сообщал Infopro54 источник в силовых структурах, экс-глава футбольного клуба сдавал в аренду футбольные поля по завышенным ценам.

Ранее редакция сообщала о том, что в деле у экс-гендиректора ФК «Новосибирск» Андрея Перлова появились соучастники.