Андрею Перлову продлили срок содержания под стражей

Суд продлил срок содержания под стражей экс-гендиректору ФК «Новосибирск» Андрею Перлову.
– Дзержинский районный суд города Новосибирска вынес постановление о продлении срока содержания под стражей до 23 ноября 2024 года Андрея Перлова, – говорится в сообщении суда.
Постановление не вступило в законную силу.
Напомним, бывший генеральный директор футбольного клуба «Новосибирск» Андрей Перлов был задержан и арестован в конце марта. Ему было предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств, которые были выделены на развитие физкультуры и спорта в Новосибирской области.
Как сообщал Infopro54 источник в силовых структурах, экс-глава футбольного клуба сдавал в аренду футбольные поля по завышенным ценам.
Ранее редакция сообщала о том, что в деле у экс-гендиректора ФК «Новосибирск» Андрея Перлова появились соучастники.
Источник фото: предоставлено пресс-службой Управления Судебного департамента в Новосибирской области.
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