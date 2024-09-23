Мэр рассказал, когда в Новосибирске подключат к теплу все дома и учреждения

Жилой фонд Новосибирска в настоящий момент подключён к теплу на 37%. Об этом мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил на оперативном совещании в правительстве региона.

— Школы подключены к отоплению на 98%, детские сады — на 99,2%, учреждения здравоохранения — на 96%, учреждения допобразования — на 94,6%, — отметил мэр.

Максим Кудрявцев подчеркнул, что разворот отопительной системы в городе идет в графике и в течение 3-5 дней тепло придет во все дома.

И.о. министра ЖКХ Новосибирской области Евгений Назаров добавил, то до конца недели к отоплению подключат все муниципалитеты области.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2023 году жилые дома Новосибирска начали подключать к отоплению с 25 сентября.