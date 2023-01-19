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Районы области не проявляют инициативы в обновлении общественного транспорта

  • 19/01/2023, 11:12
Автор:
общественный транспорт
При этом потребность у сельских жителей в нём есть. Депутаты разбирались, на каком уровне идёт недоработка — местном или областном.

В 2023 году в рамках программы обеспечения доступности услуг общественного пассажирского транспорта планируется приобретение 14 новых автобусов для 11 муниципальных образований Новосибирской области. Кроме того, предусмотрена субсидия на обновление подвижного состава, в рамках которой планируется дополнительно приобретение 7 автобусов для 4 муниципальных образований. Такие данные были озвучены в ходе комитета Заксобрания по транспортной, информационной и промышленной политике. Как выяснилось в ходе обсуждения данного вопроса, обеспечение новыми единицами подвижного состава районов области могло бы быть более масштабным, потребность в этом есть.

143948 — В Барабинске подвижной состав изношен на 90%, приводит пример со своего округа депутат Виталий Новосёлов. Из доклада министра прозвучала информация о покупке 14 автобусов. Как будем делить их среди 30 муниципалитетов области? Нужно более серьёзно отнестись к небольшим муниципалитетам. От Барабинска до крайнего посёлка 100 км, дорога не очень хорошая, в автобусе холодно. О какой доступности общественного транспорта мы говорим на селе? Нужно увеличить закупку новых автобусов, включить их в программу БКАД.

Однако, как выяснилось далеко не все районы готовы для пополнения транспортного парка своевременно соблюсти минимум необходимых для этого бюрократических формальностей.

Не все подали заявки, сообщил председатель комитета Валерий Ильенко. Нужно задать вопрос, почему нет заявок от Барабинска на приобретение подвижного состава? То же самое могу сказать про Колывань. Нет заявки. Начинаем разбираться, почему? Такое во многих районах. Конечно, надо всем на блюдечке преподнести. После 1 июля заявку уже нельзя было подать, потому что был свёрстан бюджет.  Нам надо спросить глав, почему они не подали заявку? Это их бюджет, в первую очередь, должен был поставить строчку в софинансировании.

На 2023 год, как сообщил зампредседателя комиссии Сергей Титков, от районов пока поступило только две заявки.

Два района Карасукский и Мошковский, всё, говорит Титков. Министерство как-то должно инициировать на местах, как мы инициировали в 2017 2018 годах? Кстати, было выделено 50 млн руб. за 3 года на 240 автобусов ни разу 100% не выбиралось. Ты покупаешь 2 автобуса, бюджет 1 автобус в подарок даёт. Кто-то откликался, а некоторые ноль. В решении нашего комитета: те районы, которые не подали заявки, учесть и прибавить 52 млн руб. У них появляется возможность на эти деньги приобрести, обновить подвижной состав.

общественный транспорт

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По словам главы областного Минтранса Анатолия Костылевского «взбодрить» глав районов может новый механизм предоставления денежных средств на обновление транспортного состава.

Например, Купино покупал по 4 автобуса, там поставили для себя приоритет обновления подвижного состава, сообщает министр. Какие-то районы заявили, что приоритеты другие и софинансирования не нашли. Кто-то покупал 1 автобус, кто-то 0. Нынешний переход на контрактную систему более интересен для районов, потому что район может купить автобусы без софинансирования, 11 районов за эти деньги купят 14 автобусов. Мы проводили ВКС, никому не отказали. К сожалению, когда мы проводим ВКС, участвует исполнитель, который не доносит информацию до главы района.

То, что по итогам ВКС и по другим вопросам дорожной отрасли не всегда доходит до глав районов как адресатов, подтвердил и Валерий Ильенко.

Тогда правительство в вашем лице министерства транспорта распишется в своих полномочиях, заявил он министру. Приведу пример: проходит комиссия по безопасности дорожного движения, проводит первый зампредседателя правительства области сидят даже не вторые и третьи, а четвёртые лица. Это отношение к вопросу!

По информации Минтранса Новосибирской области, на реализацию программ обеспечения услугами общественного транспорта на 2023 год предусмотрено 7,6 млрд руб. (+3,1 млрд к уровню 2022 года за счёт субсидии на софинансирование расходных обязательств по обеспечению регулярных перевозок пассажиров). Также Минтрансом направлено предложение в Минфин на выделение субсидии в 52,5 млн руб. В части субсидий на приобретение и обновление транспортных средств законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования в 1,7 млрд, большая часть которых причитаются Новосибирску на оплату 120 лизинговых автобусов и 120 троллейбусов, а также модернизацию 10 трамвайных вагонов, 23,7 млн – субсидия муниципальным образованиям области для софинансирования приобретения автобусов на муниципальные маршруты.

 

Ранее редакция сообщала о перспективах транспортной реформы в Новосибирске.

Фото Минтранса Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть Туризм

Регионы: Новосибирская область

Теги : субсидия на покупку транспорта пассажирские перевозки общественный транспорт муниципальный контракт


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