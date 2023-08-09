В зону СВО из Новосибирской области переданы дроны и авто повышенной проходимости

Из Новосибирской области в зону СВО переданы дополнительная техника и оборудование, в том числе рации, тепловизионные прицелы, квадрокоптеры и автомобиль повышенной проходимости УАЗ, сообщили в региональном правительстве. Их получит новосибирское подразделение, сформированное на территории региона в период частичной мобилизации.

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров отметил, что правительство региона проводит регулярный мониторинг потребностей новосибирских подразделений – участников СВО, а также пострадавших территорий. Минпромторг региона совместно с предприятиями обеспечивает формирование и отправку гуманитарных грузов.

Ранее редакция рассказывала, что предприниматели региона выполнили просьбу командира одной из воинских частей и направили в зону специальной военной операции гуманитарный груз. В него вошли три квадроцикла с прицепами, а также 150 антитепловизионных накидок.