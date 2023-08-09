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ВТБ первым из российских банков запускает операции в цифровых рублях

  • 09/08/2023, 16:52

ВТБ первым из российских банков запускает операции в цифровых рублях в своем мобильном приложении ВТБ Онлайн в рамках пилотирования реальных цифровых денег.

ВТБ первым из российских банков запускает операции в цифровых рубляхОб этом в ходе пресс-конференции Банка России, посвященной старту пилота с цифровым рублем, заявил заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик.

Пилот на реальных деньгах стартует в ближайшее время. Участникам фокус-группы, сформированной из числа сотрудников банка, в приложении ВТБ Онлайн станут доступны операции по открытию счетов в цифровых рублях в режиме реального времени, переводы между физическими лицами, оплата цифровыми рублями товаров и услуг уже привычным способом — с помощью переводов по QR-коду. Также будет обеспечена возможность применения смарт-контрактов с цифровым рублем для физических лиц.

«Помимо новых возможностей управления корпоративными и личными финансами, внедрение цифровой валюты – это качественный сдвиг в области мировых платежей. Мы стоим на пороге создания международной децентрализованной системы расчетов в цифровых валютах, в которой не будет монополистов, и нам очень приятно быть в авангарде этих процессов. Участвуя в пилоте по цифровому рублю, мы получаем возможность первыми увидеть все преимущества использования цифровых валют и предложить нашим клиентам новые банковские продукты и услуги на совершенно новой технологической платформе. Одновременно с этим в рамках пилота мы сможем дать Банку России обратную связь и таким образом оказать влияние на формирование ландшафта будущего платежного пространства», — сообщил Вадим Кулик.

Сегодня существует потребность в формировании нового доверительного пространства расчетов, где перевод, программирование сделки и управление информацией связаны в одно целое и надежно защищены. Платформа цифрового рубля даст новые возможности для создания самоисполняемых сделок. Появится безопасная среда для программирования смарт-контрактов.

Применение смарт-контрактов на платформе цифрового рубля позволит обеспечить прозрачность расчетов, а также возможность гибкого управления остатками на своих цифровых кошельках. На данном этапе физические лица смогут использовать автоплатежи в цифровых рублях, заранее назначая дату, сумму и получателя перевода. По мере развития станут доступны и другие возможности самоисполняемых сделок с цифровым рублем.

На первом этапе пилота физические лица — участники фокус-группы ВТБ — получат возможность оплачивать цифровыми рублями услуги партнеров проекта. Например, московский метрополитен начнет тестирование продаж за цифровые рубли сувенирных карт «Тройка» и карт с балансом билета «Кошелек».

Справка:

Цифровой рубль — третья форма национальной валюты, которая будет выпускаться в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам. Он станет еще одним средством платежей и переводов. Операции с цифровым рублем для граждан будут бесплатными. Граждане и компании будут выбирать по своему усмотрению, какой формой рубля пользоваться в том или ином случае. ВТБ активно принимает участие в работе над цифровым рублем с момента запуска проекта Банком России в 2020 году.

Фото: freepik.com — starline 

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : цифровые рубли ВТБ


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