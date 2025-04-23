В Новосибирской области составили антирейтинг «токсичных» сфер работы

Жители Новосибирской области поделились своим опытом работы в разных сферах и рассказали, с какими проблемами они чаще всего сталкиваются в коллективе.
Согласно данным аналитиков hh.ru, за апрель этого года, напряжённую обстановку в коллективе отметили 17% опрошенных, а враждебный настрой — около 2%. Большинство (19%) считают, что в конфликтах виновато руководство, а 7% — обвиняют в этом своих коллег.
Наиболее часто на проблемы в коллективе жаловались менеджеры (84%) и IT-специалисты (82%). Среди юристов половина респондентов отметили наличие сплетен на работе, а 41% — интриг.
Сложнее всего находить общий язык с начальством оказалось медикам и фармацевтам (35%). В то же время работникам сфер закупок и управления персоналом (по 26%) было труднее всего взаимодействовать с коллегами.
Также на негативное отношение со стороны коллег пожаловались 42% работников науки и образования. Молодые специалисты отметили, что часто сталкиваются с высокомерным отношением к себе со стороны более опытных коллег.
Меньше всего от конфликтов страдали сотрудники ресторанно-гостиничного бизнеса и рабочий персонал.
Согласно опросу, 6% участников позволяют себе использовать ненормативную лексику на работе, при этом 19% руководителей компаний запрещают такую практику.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске единицы компаний обладают высокой корпоративной культурой. В условиях дефицита кадров важны все инструменты борьбы за сотрудников.
Источник фото: Нейросеть Шедеврум
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