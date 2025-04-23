Жителям Новосибирска запретили ходить на кладбища из-за сильного ветра

Погода продолжает доставлять проблемы жителям Новосибирской области. В апреле в регионе уже были и летняя жара, и снегопады, а сегодня объявлено очередное штормовое предупреждение о сильном ветре.

— 23 апреля 2025 года на территории города Новосибирска прогнозируется сильный ветер до 20 метров в секунду. В целях предотвращения несчастных случаев, просим воздержаться от посещения кладбищ и быть крайне осторожными, — сообщили сотрудники службы «Ритуальные услуги».

Предупреждение не случайно. Напомним, на прошлой неделе в Новосибирске разыгралась сильная метель. В один из дней на Заельцовском кладбище произошло трагическое событие: на 46-летнюю женщину упало дерево. К сожалению, её не удалось спасти.

Пострадавшая погибла на месте от полученных травм, сообщили в региональном СКР. Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ о халатности.

В тот день деревья падали и в других общественных местах города, включая территорию Горбольницы. К счастью, больше от буйства стихии в Новосибирске никто не пострадал.

Ранее редакция сообщала о том, что общегородской субботник в Новосибирске перенесли на неделю. Из-за сильного снегопада масштабную уборку города 19 апреля отменили.