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Нижегородцы рискуют заразиться сибирской язвой от скелетов у водохранилища

  • 23/04/2025, 18:45
Автор: Артем Рязанов
Нижегородцы рискуют заразиться сибирской язвой из-за скелетов у реки
В Новосибирской области вода также часто выбрасывает на берег останки, захороненные в затопленных деревнях

Из-за обмеления водоемов в Нижегородской области, например, Горьковского водохранилища, на их берегах часто находят старые кости. Врачи не советуют трогать такие находки.

Николай Саперкин, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эпидемиологии, микробиологии и доказательной медицины ПИМУ, рассказал, что обычно люди находят кости на скотомогильниках или кладбищах, местоположение которых нижегородцы могли забыть за долгие годы.

Если вы случайно обнаружили такую кость, обязательно соблюдайте меры предосторожности, независимо от ее происхождения, предупредил Саперкин.

— Нет никакой необходимости у обычного человека прикасаться к найденным костям. В крайнем случае, делать это следует только в защитных перчатках. Неосторожное обращение с найденными костями теоретически может послужить причиной возникновения столбняка, сибирской язвы, кишечных инфекций, — объяснил эксперт изданию «В городе N».

Напомним, что подобное находки нередко встречаются и по берегам водохранилища, а также рек в Новосибирской области. Например, в июне 2024 года гробы и кости с кладбища XVIII века смыло в Обское море. Тогда общественники обратились в прокуратуру. В августе 2024 года по обращению была проведена проверка по факту обнаружения на берегу Обского водохранилища (в месте нахождения закрытого в 50-х годах кладбища) скелетированных человеческих останков (черепа и берцовой кости). Администрацией района было организовано перезахоронение обнаруженных на берегу водоема человеческих останков.

В 2023 году в регионе были выявлены 9 сибиреязвенных захоронений в 6 районах.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске раскрыта тайна склепа рыцаря с Красного проспекта. Гроб был найден у стен собора Александра Невского.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : кости


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