В Новосибирской области сохраняется высокая пожароопасность

До 11 октября на большей части территории Новосибирской области будет действовать высокая пожароопасность, соответствующая четвёртому классу.
Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области, в указанный период в регионе сохранится высокая пожароопасность.
Спасатели призывают жителей области соблюдать правила безопасности и не разводить костры в местах с подсохшей травой.
За прошедшую неделю было спасено 23 человека во время пожаров в регионе.
С 30 сентября по 6 октября в регионе произошло 173 пожара, в результате которых четыре человека погибли и двое получили травмы.
Основной причиной пожаров стало неправильное устройство или неисправность печей.
Ранее редакция сообщала о том, что спасатели вытащили из огня газовые баллоны и предотвратили взрыв в Татарске.
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