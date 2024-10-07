В Новосибирской области сохраняется высокая пожароопасность

До 11 октября на большей части территории Новосибирской области будет действовать высокая пожароопасность, соответствующая четвёртому классу.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области, в указанный период в регионе сохранится высокая пожароопасность.

Спасатели призывают жителей области соблюдать правила безопасности и не разводить костры в местах с подсохшей травой.

За прошедшую неделю было спасено 23 человека во время пожаров в регионе.

С 30 сентября по 6 октября в регионе произошло 173 пожара, в результате которых четыре человека погибли и двое получили травмы.

Основной причиной пожаров стало неправильное устройство или неисправность печей.

Ранее редакция сообщала о том, что спасатели вытащили из огня газовые баллоны и предотвратили взрыв в Татарске.