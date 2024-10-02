Спасатели вытащили из огня газовые баллоны и предотвратили взрыв в Татарске

Сотрудники МЧС России предотвратили масштабный пожар в Татарске. Они эвакуировали из горящего частного дома три кислородных и четыре газовых баллона, и спасли соседние дома от огня.

Пожар произошел в ночь на 1 октября. В течение часа пожарные боролись с крупным возгоранием.

Огонь охватил частный дом, гараж с автомобилем и баню. Пламя также перекинулось на соседний нежилой дом.

– Предварительная общая площадь пожара 186,5 м². Пострадавших нет, – говорится в сообщении МЧС по Новосибирской области.

На место происшествия были отправлены 16 человек и четыре единицы техники.

До четырёх часов утра пожарные продолжали разбирать и проливать водой обгоревшие конструкции. Причина возгорания будет установлена дознавателями МЧС России.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске загорелось здание на улице Толстого.