Спасатели вытащили из огня газовые баллоны и предотвратили взрыв в Татарске

Сотрудники МЧС России предотвратили масштабный пожар в Татарске. Они эвакуировали из горящего частного дома три кислородных и четыре газовых баллона, и спасли соседние дома от огня.
Пожар произошел в ночь на 1 октября. В течение часа пожарные боролись с крупным возгоранием.
Огонь охватил частный дом, гараж с автомобилем и баню. Пламя также перекинулось на соседний нежилой дом.
– Предварительная общая площадь пожара 186,5 м². Пострадавших нет, – говорится в сообщении МЧС по Новосибирской области.
На место происшествия были отправлены 16 человек и четыре единицы техники.
До четырёх часов утра пожарные продолжали разбирать и проливать водой обгоревшие конструкции. Причина возгорания будет установлена дознавателями МЧС России.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске загорелось здание на улице Толстого.
Источник фото: МЧС по Новосибирской области
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