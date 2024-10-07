Из-за тлеющей золы загорелся мусоровоз в Новосибирске

Мусоровоз МУП «САХ» в Ленинской районе загорелся из-за тлеющей золы

Возгорание произошло около дома 139 по улице Немировича-Данченко.

Водитель почувствовал запах дыма в кабине и, не теряя времени, выгрузил содержимое машины на обочину. После этого были вызваны пожарные. Огнеборцы потушили пожар, а на следующий день трактор вывез мусор.

Как объяснили специалисты, такое развитие событий можно назвать удачей. Ведь мусоровоз загорается в считанные минуты, и пожар в кузове может привести к серьёзным последствиям.

Подобные ситуации, когда в отходах, которые вывозятся на полигон, появляется тлеющая зола, возникают в сезон, когда люди начинают топить печи. Это является нарушением правил обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).

— Уважаемые новосибирцы! Перед тем как выкинуть печную золу, пожалуйста, остудите ее! Это поможет уберечь мусоровоз от дорогостоящего ремонта, но самое главное — жизни членов экипажей будут в безопасности, — говорится в сообщении «САХ».

Виновники пожара должны будут заплатить значительный штраф. За нарушение правил противопожарной безопасности сумма штрафа может составлять от 5 000 до 15 000 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что более 120 пожаров ликвидировали в Новосибирской области.